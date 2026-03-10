Scuola don Saverio Bavaro
Gli alunni dell'IC "Bavaro-Marconi" in evidenza ai Giochi Matematici del Mediterraneo

Le finali di area svoltasi a Mola di Bari

Giovinazzo - martedì 10 marzo 2026 Comunicato Stampa
Nel pomeriggio di venerdì 6 marzo, gli alunni della scuola secondaria di primo grado e gli alunni della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte dell'IC don Bavaro- Marconi hanno partecipato con grande entusiasmo ai Giochi Matematici del Mediterraneo, una competizione nazionale che mira a promuovere la cultura matematica come esperienza di gioco, sfida e crescita personale. L'iniziativa, organizzata dall'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica "Alfredo Guido" con sede a Palermo ha coinvolto centinaia di studenti in tutta Italia e ha rappresentato per i ragazzi giovinazzesi un'occasione preziosa, un percorso educativo teso a sviluppare il pensiero logico e la capacità di risolvere problemi, stimolare la curiosità verso la matematica come disciplina viva e creativa.

Gli alunni, sempre guidati dalle loro insegnanti, hanno affrontato le diverse fasi della competizione con serenità e impegno come fossero piccoli ma "saggi" atleti delle Olimpiadi. Molti di loro hanno raccontato di aver affrontato la gara come un momento diverso dal solito, in cui la matematica diventava un'avventura da esplorare, fatta di intuizioni, tentativi e soddisfazioni.

Diciotto alunni, nove della scuola primaria e nove della scuola secondaria, superando i primi due step, sono stati selezionati per la Finale di area svoltasi presso l'IC San Giuseppe- Tanzi di Mola di Bari. Il clima è rimasto carico di energia positiva anche quando, a fine giornata, è stato reso noto che non avrebbero partecipato alla finale nazionale e che il podio è stato sfiorato per un soffio. Per i ragazzi, infatti, il vero traguardo è stato partecipare, mettersi in gioco e scoprire che la matematica può essere sorprendente e divertente.

Gli insegnanti sottolineano come la partecipazione ai Giochi abbia avuto un impatto significativo: maggiore fiducia nelle proprie capacità, miglioramento nella gestione del tempo e delle strategie, crescita nella collaborazione e nel confronto tra pari, aumento dell'interesse verso la matematica, percepita come sfida stimolante. "Per noi" spiegano le docenti referenti Ada Palermo e Porzia Modugno, "il risultato più importante è vedere i ragazzi appassionarsi, impegnarsi e divertirsi. La matematica diventa così un terreno di gioco dove ognuno dà il meglio di sé». Avanti tutta ragazzi e alla prossima edizione!
