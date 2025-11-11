Fra' Antonio Triggiante
Fra' Antonio Triggiante
Cronaca

Giovinazzo dice addio a Fra' Antonio Triggiante

Si è spenta una delle figure che hanno segnato la vocazione missionaria dei cappuccini di Giovinazzo

Giovinazzo - mercoledì 12 novembre 2025
Sorridente, volitivo, con lo sguardo sempre rivolto agli ultimi come voleva San Francesco d'Assisi.
Si è spento nelle scorse ore, all'età di 79 anni, Fra' Antonio Triggiante, frate minore cappuccino molto amato dai giovinazzesi. La salma è stata composta nella cripta della Basilica di Santa Fara, a Bari, dove sarà vegliato anche nella giornata di mercoledì 12 novembre.

Fra' Antonio, nativo di Montescaglioso, nel materano, è stato uno degli uomini chiave per la missione dei frati cappuccini in Mozambico e purtroppo negli ultimi tempi la sofferenza era diventata sua compagna di viaggio terrena. Ora è tornato alla Casa del Padre ed i suoi funerali si svolgeranno a Santa Fara giovedì 13 novembre alle ore 11.30.
L'intera comunità francescana cittadina e provinciale è in lutto. Alla sorella Arcangela, al fratello Michele ed ai parenti tutti di un uomo buono che ha cercato nell'umiltà e nel soccorso del prossimo la santità in Terra, il cordoglio della redazione di Viva Network.
  • Frati Cappuccini
  • Fra' Antonio Triggiante
