Concerto IC
Concerto IC "Bavaro-Marconi"
Scuola

L'I.C. "Bavaro-Marconi" porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso

Il racconto delle iniziative che hanno coinvolto alunne ed alunni del Comprensivo

Giovinazzo - venerdì 19 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi" di Giovinazzo è stato protagonista di un percorso natalizio che ha coinvolto alunne ed alunni e le loro famiglie. Di seguito la nota completa inviataci dalla dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico.

«Si è partiti dalla diffusione della Luce di Betlemme a tutto il paese di Giovinazzo: questa è stata un'iniziativa che è partita dalla scuola Don Bavaro, grazie alla sensibilità di una docente della scuola primaria che ha messo in contatto l'istituto con il gruppo scout di Molfetta che da anni fa sì che la Puglia sia una delle tappe della luce che parte da un luogo così lontano e ora più che mai martoriato e arrivi in Europa e nel mondo. La luce non è un simbolo, è proprio la luce di Betlemme che si moltiplica concretamente e porta l'idea della pace. Grazie alle parrocchie di S.Giuseppe, S.Agostino e dell'Immacolata dal 14 dicembre in poi la luce si è diffusa fino ad arrivare a tutte le aule il giorno 15 dicembre. In questa stessa data l'orchestra dei flauti dolci ed il coro delle classi terze della scuola media Marconi sono andati alla Casa di Riposo Chicco di frumento per dare, come ogni anno, un segno tangibile della vicinanza della scuola ai più fragili. Nel pomeriggio del 16 dicembre gli stessi studenti hanno replicato a scuola il recital Natale è accogliere intessuto con le parole di Don Tonino Bello sul tema dell'accoglienza.

Nella mattina del 17 dicembre i piccoli della scuola dell'infanzia Pansini e Wojtyla hanno espresso sentimenti e gioia con i loro musical Natale insieme con un unico abbraccio nelle chiese di S.Giuseppe e dell'Immacolata. Nella serata dello stesso giorno si è tenuto nella Chiesa dell'Immacolata il Concerto di Natale dell' orchestra formata dagli studenti del percorso ad indirizzo musicale della scuola media Marconi e del Coro delle classi quinte della scuola primaria plesso papa Giovanni XXIII e Don Bavaro con un repertorio musicale che ha ha alternato melodie natalizie tradizionali finemente arrangiate a pezzi di musica classica di grande complessità, che hanno incantato un pubblico straripante.

Infine venerdì 19 dicembre la Maratona della solidarietà ha concluso il lungo cammino verso il Natale con una passeggiata di tutta la Comunità Scolastica (alunni di ogni ordine, famiglie e personale scolastico) che è partita e terminata in piazza Vittorio Emanuele II, passando per il centro storico ed il lungomare della città. Alla fine, dopo l'estrazione di premi della lotteria, abbinata all'iniziativa, un canto gioioso collettivo è stato il modo per scambiarsi sinceri auguri e traguardare il nuovo anno con energia e speranza».
  • I.C. Bavaro-Marconi
