L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo

È il terzo anno consecutivo chedi Giovinazzo apre di sabato le sue porte per accogliere l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari per matinée musicali di particolare bellezza.A novembre con lo spettacolo "Bene, bravo, bis!", dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria (classi prime e seconde), l'orchestra diretta dal M° Colafelice e accompagnata dall'attore – cantante -regista Maurizio Pellegrini ha "dialogato" musicalmente con i piccoli spettatori.Ma lo scorso sabato, 14 marzo, è stato offerto un evento concertistico decisamente fuori dagli schemi agli alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'Istituto: si è trattato diL'orchestra, diretta egregiamente dal m° Christian Ugenti, ha eseguito un classico intramontabile del repertorio sinfonico per ragazzi, Pierino e il Lupo di Sergej Prokof'ev, proposto in una veste fresca e vivace grazie alla presenza di un ospite d'eccezione, Antonio Stornaiolo, famoso attore e conduttore barese, che ha prestato la sua voce recitante al testo, intrecciando con orchestra e direttore un dialogo ricco di ironia, ritmo e teatralità.L'elemento ludico è stato poi amplificato da una trovata originale: un quiz musicale ispirato al brano Zoo in Do Maggiore di Christian Ugenti.A conclusione dell'evento, dopo i consueti ringraziamenti, l'attore barese Antonio Stornaiolo ha rilasciato autografi e si è simpaticamente prestato a selfie e foto di gruppo.L'adesione alla proposta didattica dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari è stata fortemente caldeggiata dal Dirigente Scolastico Giovanna Domestico, che crede fermamente che la scuola debba offrire quante più opportunità d'intrattenimento culturale, portando a scuola tutte le forme artistiche: film, spettacoli teatrali, concerti, balletti, mostre ecc. per moltiplicare le occasioni di contatto con l'arte.