Scuola
L'Orchestra Sinfonica Metropolitana all'I.C "Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo
Un concerto che è stato un percorso unico per grandi e piccini
Giovinazzo - martedì 17 marzo 2026 Comunicato Stampa
È il terzo anno consecutivo che l'I.C " Don S.Bavaro-Marconi" di Giovinazzo apre di sabato le sue porte per accogliere l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari per matinée musicali di particolare bellezza.
A novembre con lo spettacolo "Bene, bravo, bis!", dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria (classi prime e seconde), l'orchestra diretta dal M° Colafelice e accompagnata dall'attore – cantante -regista Maurizio Pellegrini ha "dialogato" musicalmente con i piccoli spettatori.
Ma lo scorso sabato, 14 marzo, è stato offerto un evento concertistico decisamente fuori dagli schemi agli alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'Istituto: si è trattato di un viaggio musicale e sonoro, pensato per coinvolgere tutti i presenti grandi e piccini.
L'orchestra, diretta egregiamente dal m° Christian Ugenti, ha eseguito un classico intramontabile del repertorio sinfonico per ragazzi, Pierino e il Lupo di Sergej Prokof'ev, proposto in una veste fresca e vivace grazie alla presenza di un ospite d'eccezione, Antonio Stornaiolo, famoso attore e conduttore barese, che ha prestato la sua voce recitante al testo, intrecciando con orchestra e direttore un dialogo ricco di ironia, ritmo e teatralità.
L'elemento ludico è stato poi amplificato da una trovata originale: un quiz musicale ispirato al brano Zoo in Do Maggiore di Christian Ugenti.
A conclusione dell'evento, dopo i consueti ringraziamenti, l'attore barese Antonio Stornaiolo ha rilasciato autografi e si è simpaticamente prestato a selfie e foto di gruppo.
L'adesione alla proposta didattica dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari è stata fortemente caldeggiata dal Dirigente Scolastico Giovanna Domestico, che crede fermamente che la scuola debba offrire quante più opportunità d'intrattenimento culturale, portando a scuola tutte le forme artistiche: film, spettacoli teatrali, concerti, balletti, mostre ecc. per moltiplicare le occasioni di contatto con l'arte.
A novembre con lo spettacolo "Bene, bravo, bis!", dedicato agli alunni della scuola dell'infanzia e dei primi anni della scuola primaria (classi prime e seconde), l'orchestra diretta dal M° Colafelice e accompagnata dall'attore – cantante -regista Maurizio Pellegrini ha "dialogato" musicalmente con i piccoli spettatori.
Ma lo scorso sabato, 14 marzo, è stato offerto un evento concertistico decisamente fuori dagli schemi agli alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'Istituto: si è trattato di un viaggio musicale e sonoro, pensato per coinvolgere tutti i presenti grandi e piccini.
L'orchestra, diretta egregiamente dal m° Christian Ugenti, ha eseguito un classico intramontabile del repertorio sinfonico per ragazzi, Pierino e il Lupo di Sergej Prokof'ev, proposto in una veste fresca e vivace grazie alla presenza di un ospite d'eccezione, Antonio Stornaiolo, famoso attore e conduttore barese, che ha prestato la sua voce recitante al testo, intrecciando con orchestra e direttore un dialogo ricco di ironia, ritmo e teatralità.
L'elemento ludico è stato poi amplificato da una trovata originale: un quiz musicale ispirato al brano Zoo in Do Maggiore di Christian Ugenti.
A conclusione dell'evento, dopo i consueti ringraziamenti, l'attore barese Antonio Stornaiolo ha rilasciato autografi e si è simpaticamente prestato a selfie e foto di gruppo.
L'adesione alla proposta didattica dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari è stata fortemente caldeggiata dal Dirigente Scolastico Giovanna Domestico, che crede fermamente che la scuola debba offrire quante più opportunità d'intrattenimento culturale, portando a scuola tutte le forme artistiche: film, spettacoli teatrali, concerti, balletti, mostre ecc. per moltiplicare le occasioni di contatto con l'arte.