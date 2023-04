Sarà Paliotto la mascotte della XXX edizione del Gamberemo

Si sono concluse le avvincenti votazioni per la scelta della mascotte della XXX edizione del, il Palio che ogni estate vede gareggiare le squadre dei 5 rioni della città che fanno capo alle altrettante parrocchie: Cattedrale, San Domenico, San Giuseppe, Sant'Agostino e Immacolata.Sono stati 10 (, vincitore con, Giovinotto, Trito, Gelsino, Gadic, Remus, Rionello, Gozzo Sprint, Trentina e Jovis la Volpe) i disegni selezionati per il concorso e come da regolamento la graduatoria è stata stilata in base alle preferenze ottenute da ciascun disegno partecipante fino alle ore 22.00 di sabato 22 aprile.La mascotte scelta,, riproduce l'ambita formella di pietra lobata che rappresenta il premio finale per la squadra vincitrice del, che in scarpe da ginnastica impugna il remo con i colori delle cinque parrocchie. I simboli della corsa e della voga, dunque, sono ben rappresentati.