Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto

Sant'Antonio Abate è riconosciuto agiograficamente come il nume tutelare degli animali da fattoria e da stalla, compresi cani e gatti. A lui Giovinazzo dedicherà una intera festa popolare nella giornata di oggi, domenica 18 gennaio, con l'accensione dei Fuochi in tutta la città.C'è un rito però al confine tra fede e tradizione che si terràin piazza Costantinopoli, nei pressi della chiesa di Maria SS di Costantinopoli, grazie anche al supporto dell'omonima confraternita., vice-amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assuntaun momento che darà di fatto il via al lungo pomeriggio ed alla serata dei falò.In contemporanea, lungo l'area interessata dalla benedizione, saranno esposte le foto scattate da, fotografo professionista dal grande talento. La performance fotografica, inserita nel cartellone di eventi organizzata dalla Jobra Cooperativa, si intitolae ci saranno scatti molto belli di padroni e cani, molto più simili di ciò che si possa pensare. Uno sguardo diverso sulla complicità tra esseri umani e animali domestici.