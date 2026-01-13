Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori

Anche quest'anno la città di Giovinazzo sarà illuminata dai tradizionaliuna festa molto sentita dalla cittadinanza in quanto parte della sua identità culturale.Per il secondo anno consecutivo, dopo l'apprezzata edizione dello scorso anno, l'organizzazione è stata affidata allache ha voluto tessere un fil rouge tra Tradizione e turismo coinvolgendo tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi.Sarà una festa ricca di eventi che coprirà l'arco di tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio con prologo che c'è già stato il 12 gennaio con le iniziative culturali legate aorganizzata dall'Associazione Chiamata di scena APS e le incursioni nella storia cittadina con le iniziative di Infopoint.Il progetto coinvolge le associazioni locali, gli imprenditori, le strutture socio sanitarie e le scuole. Un progetto per la destagionalizzazione e il prolungamento dell'offerta turistica nel Comune di Giovinazzo.Venerdì 16 ci sarà la. La sera gli anziani delle RSA e delle Case di Riposo riceveranno la visita di S. Antonio Abate e del Banditore della Festa.Domenica 18 ci sarà, come nell'edizione 2025, ilche inizierà il suo giro tra i Falò della Tradizione alle ore 16:30. Novità di questa edizione sarà la rappresentazione scenica della Cacciata del Principe Orsini prima della seconda proiezione della Vita e della Leggenda di S.Antonio Abate.Un particolare aspetto, in collaborazioneche avranno una postazione dedicata nei pressi del Falò Centrale di Piazza Vittorio Emanuele e del Falò degli Amici della Musica in ubicato nella Villa Comunale.