Fuochi di Sant'Antonio Abate. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Vita di città

Fuochi di Sant'Antonio Abate, la nota completa degli organizzatori

Anche in questa edizione sarà la Cooperativa Sociale Jobra ad occuparsi dell'evento più atteso dell'inverno. Spazi dedicati ai disabili

Giovinazzo - martedì 13 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Anche quest'anno la città di Giovinazzo sarà illuminata dai tradizionali Fuochi di Sant'Antonio Abate, una festa molto sentita dalla cittadinanza in quanto parte della sua identità culturale.

Per il secondo anno consecutivo, dopo l'apprezzata edizione dello scorso anno, l'organizzazione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Jobra, che ha voluto tessere un fil rouge tra Tradizione e turismo coinvolgendo tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi.
Sarà una festa ricca di eventi che coprirà l'arco di tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio con prologo che c'è già stato il 12 gennaio con le iniziative culturali legate a "Dite Inferno" organizzata dall'Associazione Chiamata di scena APS e le incursioni nella storia cittadina con le iniziative di Infopoint.
Il progetto coinvolge le associazioni locali, gli imprenditori, le strutture socio sanitarie e le scuole. Un progetto per la destagionalizzazione e il prolungamento dell'offerta turistica nel Comune di Giovinazzo.

Venerdì 16 ci sarà la consueta visita mattutina di S. Antonio Abate con il Banditore della Festa alle Scuole e ai plessi della Città. La sera gli anziani delle RSA e delle Case di Riposo riceveranno la visita di S. Antonio Abate e del Banditore della Festa.
La novità di questa edizione del 2026 sarà il Concerto di sabato 17 con l'esibizione di un Gruppo Musicale locale con l'idea di proporre una giornata della Festa dedicata ai giovinazzesi.

Domenica 18 ci sarà, come nell'edizione 2025, il Treno del Fuoco che inizierà il suo giro tra i Falò della Tradizione alle ore 16:30. Novità di questa edizione sarà la rappresentazione scenica della Cacciata del Principe Orsini prima della seconda proiezione della Vita e della Leggenda di S.Antonio Abate.
Un particolare aspetto, in collaborazione con l'Associazione ANFFAS, sarà dedicato alle persone con disabilità che avranno una postazione dedicata nei pressi del Falò Centrale di Piazza Vittorio Emanuele e del Falò degli Amici della Musica in ubicato nella Villa Comunale.
