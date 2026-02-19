Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori

Come sono andati iLe migliaia di persone arrivate anche da fuori regione testimoniano un gradimento notevole. A Giovinazzo qualche polemica, al solito, soprattutto alla vigilia, non è mancata. A prendere la parola dopo un voluto silenzio è lache organizza l'evento.Questa la loro lettera aperta alla città firmata dal presidente«Sono trascorsi poco più di trenta giorni dall'appuntamento dei Fuochi di S. Antonio Abate – edizione 2026. Dopo aver smaltito l'entusiasmo per la buona riuscita e aver piacevolmente letto e ascoltato i vari commenti desideriamo esprimere il nostro punto di vista.Per la nostra Cooperativa composta da uomini e donne, in stragrandissima parte di Giovinazzo, larappresenta un appuntamento irrinunciabile e importantissimo.La Festa dei Fuochi di S. Antonio Abate, che è iscritta all'Albo Regionale delle festività legate ai fuochi, può e deve diventare un punto di attrazione per la nostra Città in un periodo in cui non ci sono proposte concorrenti nel circondario. Può e deve diventare un veicolo di marketing territoriale, può e deve essere lo stimolo per la creazione di una rete tra le tante realtà cittadine a partire dalle associazioni e i gruppi spontanei di privati che, in quel giorno, si assumono l'impegno di rappresentare la nostra città attraverso la creazione e la gestione dei Falò della Tradizione.Per questo motivo abbiamo voluto organizzareper evitare che il Falò Centrale (presente in Piazza Vittorio Emanuele II) fosse l'unico a rappresentare la Festa e la Città, sia nei confronti dei giovinazzesi ma anche e soprattutto, per tutti gli ospiti che ci fanno visita nella giornata della domenica. Quindi abbiamo cercato di creare a monte le condizioni per coinvolgere diversi target d'età e di fasce sociali.LaDopo tanto tempo, i Fuochi di S. Antonio Abate hanno potuto ospitare la Cooperativa Olivicoltori di Giovinazzo in uno stand dedicato. Approfittiamo di questo spazio per ringraziare l'intero CdA e, in particolare per la sua gentilezza e disponibilità, il Presidente Michele Stufano.Siamo già proiettati al prossimo anno per cui stiamo già lavorando per creare un evento nell'evento che, se realizzato, farà della nostra Festa dei Fuochi di S. Antonio Abate un appuntamento nazionale.Grazie a tutti gli inserzionisti che hanno dato un silenzioso, ma fondamentale contributo per la realizzazione della Festa.Ci diamo un appuntamento al 2027, ad majora».Il Presidente Giuseppe Ignomiriello