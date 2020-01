Sant'Antonio Abate, il fuoco sconfigge la pioggia. A Giovinazzo in migliaia (FOTO)

65 foto Fuochi di Sant'Antonio Abate 2020 Gianluca Battista

La pioggia caduta nel pomeriggio di ieri non ce l'ha fatta a rovinare la festa dei giovinazzesi e delle migliaia di persone arrivate da fuori città. Ihanno vinto, accendendosi poco dopo le 18.00 (alcuni per la verità anche prima) e portando allegria in tutta Giovinazzo.Musica per i più giovani in piazza Garibaldi, grazie a, mentre in quelli più periferici lo scoppiettio del fuoco e l'odore acre della fuliggine ha condito un piatto che sapeva di tradizione, con le buonee le olive cotte nei caratteristiciMusica anche in piazza Umberto I grazie allae note divertenti anche all'angolo tra via Cappuccini e piazza Vittorio Emanuele II, grazie agli Amici della Musica. Focaccia,hanno arricchito il piatto di prelibatezze che in tanti hanno gustato, grazie a contributi volontari spesso risibili, anche nei pressi dei fuochi del borgo antico, da quello tenuto dallanell'omonima via, a quello di piazza Meschino, animato dai ragazzi degli scout del gruppopassando per quello di piazza Duomo, davanti a cui glihanno inscenato uno spettacolo tra due ali di folla.In piazza Vittorio Emanuele II il clou intorno alle 20.45, con lo splendido spettacolo di luci e proiezioni preceduto dalle poesie dialettali sul tema dei Fuochi declamate dagli appassionati di versi della Touring Juvenatium. Un gioco di videomapping e colori che hanno reso bellissima lae la facciata dimentre figuranti si sono sfidati in duelli epici ed il fuoco, elemento della festa legato all'agiografia del Santo egiziano ha trionfato ancora una volta.Apprezzata dal pubblico anche l'esibizione deiun tuffo nella tradizione folk della Puglia, e dellache ha portato allegria per le strade di Giovinazzo anche sotto la pioggia.Il format presentato quest'anno dall'sembra aver funzionato: un grande contenitore ha accolto tante realtà, tra cui, riuscendo a rendere vivi tutti i falò. Ed a proposito di questo, tra quelli della tradizione ha vinto il Fuoco di via Dogali, premiato con il crest col "pignatidde" in ceramica realizzato da Carlo De Palma.C'era tanta gente, lo abbiamo scritto, e probabilmente ce ne sarebbe stata ancora di più se il meteo pomeridiano non avesse scoraggiato qualcuno a raggiungere Giovinazzo dai paesi viciniori. Ma il risultato finale ci è sembrato soddisfacente.È stato bello far festa, rinverdire l'antica tradizione insieme agli amici di, rappresentati sul palco di piazza Vittorio Emanuele II dalla sindacaperché la cultura popolare è elemento che unisce e non divide un «Paese bellissimo in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere», per dirla allaI buoni propositi per l'edizione 2021 devono partire da questo coordinamento e dal coinvolgimento di tutte le realtà associative locali, evitando particolarismi e lasciando sempre fuori la politica. Giovinazzo ne ha bisogno, ha bisogno di aprirsi agli altri e farsi conoscere anche attraverso questi eventi.Nella nostra galleria fotografica il piacere tutto vostro di scoprire volti, piatti ed emozioni della grande festa.