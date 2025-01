Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate

DOMENICA 19 GENNAIO

Dopo un sabato caratterizzato da pioggia battente e maltempo, Giovinazzo vivrà una tregua proprio nella domenica dedicata ai festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate.Mattinata con cielo velato, poi ampie schiarite col passare delle ore. Mare mosso per via delle correnti sud-orientali, temperature massime in risalita sino a 15°. Nel pomeriggio torneranno le nuvole, ma non dovrebbe piovere per tutta la serata. Minime della notte sugli 11°, tutto sommato miti rispetto al periodo. Lunedì tornano le piogge.SOLE - Sorge: 7:14, Tramonta: 16:50LUNA - Leva: 22:43, Cala: 10:01 - Gibbosa calante