Sant'Antonio Abate, sotto l'arco il falò solidale

Domenica 19 gennaio, dalle ore 16,00, è prevista l'accensione delorganizzato come di consueto dall'Oltre al fuoco ci saranno espositori di artigianato e stand enogastronomici con i piatti "classici" di Sant'Antonio Abate come fave e olive e sarà confermato il bruschettone di Caciocavallo e una novità che ci porta indietro nel tempo ovvero lacucinate secondo la ricetta storica.«L'idea della zuppa di cicerchie - dice il responsabile del falò sotto l'arco,- nasce per poter far conoscere la cicerchia anche ai più piccoli e valorizzare un legume spesso troppo sottovalutato con un gusto davvero particolare e tante proprietà benefiche, che aggiunto alla sua "antichità" calza in pieno con la tradizione di Sant'Antonio, in più sarà servita all'interno di un panino in modo da gustarla nel pieno delle sue potenzialità.Stesso discorso vale per la sangria con gli aromi alla frutta ed il vin Brulè con le numerose spezie all'interno, servito in bicchieri di terracotta che oltre ad essere utili per riscaldare corpo e mani dal freddo, garantiranno una soluzione sostenibile».Il divertimento è garantito ma con un ingrediente importantissimo ovvero la musica che sarà curata dalla Freak Out Band, un gruppo di ben 6 persone affiatatissime con due voci femminili che promettono grandi scintille in piazza. Nel loro repertorio musica italiana ed internazionale per far cantare e ballare davvero tutti, trasversalmente alle generazioni e rispettando tanti gusti. La serata inoltre sarà sempre animata dai numerosi volontari e ragazzi dell'