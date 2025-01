Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo: il programma e la mappa

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 19 GENNAIO

LA MAPPA DEI FUOCHI

Giovinazzo è in festa in questa domenica, 19 gennaio, per. È l'evento più importante dell'inverno locale e nella cittadina adriatica è previsto l'arrivo di migliaia di visitatori da tutta la Città Metropolitana di Bari.Il prologo è stato succulento, con "Dite Inferno" nel borgo antico, la benedizione degli animali nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e prima ancora con il banditore nelle scuole e nelle RSA ad annunciare la festa.Una festa di colori, visite guidate, eventi, musica, innaffiata da buon vino rosso e condita da olive, fresidde e fave cotte nelle tradizionali "crapiète", i contenitori in terracotta che verranno messi direttamente sui falò. E poi gli stand di "Puro Cioccolato Festival" in piazza Vittorio Emanuele II. Ci saranno anche ospiti dalla gemellata Guastalla e lo stand dell'associazione "2hands" dove sarà anche presentato l'ultimo libro di Maria Restivo. Ritorna anche il falò di Sant'Agostino, animato dai volontari della parrocchia.Quest'oggi il programma è piuttosto folto e di seguito ve lo riportiamo integralmente insieme alla mappa dei fuochi con la data della loro prima accensione per non farvi perdere nulla. L'organizzazione è affidata a Jobra Cooperativa.Dalle 10.00 alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II l'edizione 2024 di "Puro Cioccolato Festival": rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato con maestri cioccolatieri, dolci tipici, artisti del cioccolato, cioccolata calda ed area selfie.Ore10.00 - Esibizioni nel centro storico e poi davanti ai Fuochi dei vari quartieri;dalle 10.30 alle 17.30 - Visite guidate "Beati gli animali tra i Santi" - tour di Sant'Antonio Abate. Info e prenotazioni al 375 5653445:ore 11.00 - Artisti di strada in piazza Vittorio Emanuele II;ore 12.00 - Benedizione degli animali in piazza Costantinopoli;ore 16.00 - Accensione del fuoco centrale in piazza Vittorio Emanuele II e dei falò della tradizione; partenza del trenino del fuoco;ore 17.00 - La Bassa Banda di Giovinazzo per le strade della città;ore 19.30 - Rievocazione della cacciata del Principe Orsini dalla città in piazza Vittorio Emanuele II;ore 20.00, 20.45 e 21.15 - Spettacolo di luci su Palazzo Devenuto (in piazza);ore 21.30 - Concerto in piazza Vittorio Emanuele II di Sossio Banda e U'Munacidde.LA MAPPA DEI FALÒ1. Piazza Vittorio Emanuele II2. Piazza Costantinopoli (dal 2000)3. Via Marina (dal 1996)4. Piazza Duomo (dal 1930)5. Piazza Meschino (dal 2008)6. Piazza delle Benedettine (dal 1987)7. Via Santa Maria degli Angeli (dal 2000)Il trenino del fuoco transiterà da:8. Piazza Garibaldi (dal 2004)9. Via Marconi (dal 2023)10. Piazza Sant'Agostino (dal 1995)11. Piazza Stallone (dal 2023)12. Via Frammarino (dal 1994)13. Via Agostino Gioia (dal 2010)Saranno inoltre accesi i falò:14. Via Dogali (dal 2000)15. Via Venturieri (prima volta)16. Lungomare Marina Italiana - zona ex carcere (prima volta)