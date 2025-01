Fuochi di Sant'Antonio Abate, il piano parcheggi e chiusure al traffico

Giovinazzo si appresta a vivere la grande festa d'inverno dei Fuochi di Sant'Antonio Abate. Sono attesi migliaia di visitatori da tutto il circondario. Per questo il Comune ha previsto un piano parcheggi dettagliato, completato da necessarie chiusure al traffico.Per questa, come nelle altre domeniche invernali, i parcheggi nel centro urbano sono gratuiti in tutta la città. Le aree destinate ad accogliere auto, che vi consigliamo di utilizzare se venite da fuori città, sono:1.per chi viene da nord o da ovest - Area Mercatale https://rb.gy/0fqa3 2. per chi viene da sud - Ex Pronto Soccorso ASL https://rb.gy/domk0 3. Lungomare Marina Italiana4. Lungomare Esercito ItalianoDalle ore 11:00 alle ore 24:00 saranno interdetti al traffico veicolare:Piazza Vittorio Emanuele II;Corso Principe Amedeo;Via Cappuccini dall'intersezione con via Molfetta;Via Bitonto dall'intersezione di via Bari.«Ai giovinazzesi chiedo, ove possibile e non vi siano impedimenti di carattere fisico, per cui abbiamo previsto un piano alternativo, di lasciare l'auto a casa e godersi la festa. Voglio anche dare il benvenuto a chi verrà da fuori città. I parcheggi a monte, a sud ed a nord, saranno a loro disposizione gratuitamente e quindi potranno lasciare l'auto e iniziare ad attraversare la città, soffermandosi anche sui fuochi periferici, simbolo della nostra cultura popolare. Ringrazio in anticipo la Polizia Locale ed il Servizio Civico di supporto».