San Silvestro, notte tranquilla a Giovinazzo

. Sia nelle strade sia nei locali, si è brindato al 2020 con compostezza e senso civico. Nessun grave incidente si è verificato a causa dell'uso sconsiderato dei botti. Più serie le conseguenze dei botti in altre città della Puglia.Evidentemente il lavoro di controllo e di prevenzione fatto in questi ultimi giorni daiha portato i suoi frutti. E complice la crisi economica si è sparato meno. Sono stati esplosi lo stesso petardi di forte intensità e decine di vere e proprie bombe carta, lungo il perimetro di piazza Vittorio Emanuele II, che hanno fatto tremare le finestre, ma probabilmente si è sparato in modo intelligente, con maggiore prudenza.I giovinazzesi, poco dopo la mezzanotte, si sono riversati in piazza Vittorio Emanuele II dove hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno col dj set diNel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica, invece, secondo la consueta analisi dellanon si sono registrati incidenti di alcun tipo. Notte tranquilla anche sulle strade: il traffico notturno sulle principali arterie cittadine non ha registrato sinistri stradali.Non è stato quindi un ultimo dell'anno impegnativo per i militari dell', che hanno vigilato sul veglione dei giovinazzesi. Il tutto mentre l', con un servizio tanto straordinario quanto efficace, ha ripulito le principali arterie stradali del paese da cocci di vetro, rifiuti e botti inesplosi.