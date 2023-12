Musica in piazza per il Capodanno di Giovinazzo

Sarà un'altra fine d'anno in musica, quella che si appresta a vivere Giovinazzo.Questa sera, 31 dicembre, si festeggerà l'arrivo del nuovo anno in piazza Vittorio Emanuele II. Il programma "Natale al Centro", varato dall'amministrazione comunale prevede infatti un dj set a cui parteciperanno non solo giovani e giovanissimi.Si parte dalle 23.00 e si continuerà fino alle 2.00 di notte. In consolle per la grande festa che saluterà l'arrivo del 2024 ci saranno Massimo Sarcina e Dj Pep che proporranno un repertorio per tutti i gusti.L'auspicio è che non ci siano le consuete intolleranze degli scorsi anni, con pochi imbecilli a far esplodere petardi ed a rovinare il Capodanno a qualcuno.