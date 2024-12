Giovinazzo festeggerà l'arrivo del 2025 col dj set di Luigi Latti

Giovinazzo festeggerà l'arrivo del 2025 in musica. In piazza Vittorio Emanuele II, questa sera 31 dicembre, ci sarà l'esibizione di Luigi Latti, dj e performer tranese appena 21enne.Si inizia alle 23.00 e si va avanti sino alle 2.00 di notte, con musica che accontenterà tutte le fasce d'età. Vietatissimi i botti, nel pieno rispetto delle persone prima che delle ordinanze, saranno in tanti a scendere in piazza dopo il cenone ed a ballare pezzi che hanno fatto la storia della musica, rivisitati in chiave dance.L'evento è inserito nel cartellone comunale "Natale al Centro".