Il Capodanno in piazza a Giovinazzo negli scatti di Giuseppe Palmiotto

7 foto Capodanno in piazza 2024

Ila Giovinazzo è stato divertente come ce lo si aspettava, grazie alla musica per ogni età del deejay traneseUna festa aperta a tutti in piena regola, non roboante come in altre località del circondario, ma apprezzata perché ha coinvolto tutte le generazioni sulle note di grandi successi. Si è ballato sin quasi alle 3.00 di notte.Qualcuno ha pensato bene di eludere l'ordinanza sui botti anche sulle chianche della stessa piazza e speriamo possa essere individuato,Questa serata in musica e divertimento ve la raccontiamo attraverso qualche scatto del fotografo professionista,