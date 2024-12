Il Capodanno in piazza a Giovinazzo è col dj set di Luigi Latti

Musica dalle 23.00 per un sano divertimento. Ecco chi è il deejay che farà ballare proprio tutti

Ancora musica e divertimento nella notte dell'ultimo dell'anno a Giovinazzo.Dalle 23.00 del 31 dicembre e sino alle 2.00 ci sarà da ballare con il dj set di uno dei deejay emergenti del panorama regionale e nazionale: si tratta del classe 2003,Tranese, è visto come uno dei volti nuovi della musica house e sarà lui a cadenzare in musica il passaggio dal 2024 al 2025. La conferma è arrivata nelle scorse ore dalle pagine social di Discover Giovinazzo. Latti, nonostante la giovane età (appena 21enne) ha una vasta conoscenza dei generi musicali ed ha grandi capacità di intrattenere, scandendo i tempi ed accarezzando i gusti differenti di un pubblico trasversale alle generazioni. Fa parte dell'agenzia Weparty e sarà lui a far da traghettatore tra il vecchio ed il nuovo anno nella grande agorà giovinazzese.