Musica e divertimento, così Giovinazzo ha salutato l'arrivo del nuovo anno

Festa a ritmo di musica in piazza Vittorio Emanuele II, a Giovinazzo, dove dalle 23.00 del 31 dicembre si è ballato grazie ai djOltre tre ore di musica di vario genere per far divertire tante persone, giunte per il brindisi della mezzanotte ai piedi di Palazzo di Città.Qualche intemperanza si è registrata nei dintorni della piazza, con i soliti imbecilli pronti a far esplodere petardi e bombe carta, a nocumento non solo dei presenti, ma anche di anziani, ammalati, lavoratori che erano andati a dormire e animali domestici.È stata festa, raccontata attraverso le foto di, una festa sobria ma che ha coinvolto tantissimi tra giovani e meno giovani. Il prossimo appuntamento da cerchiare in rosso a Giovinazzo è fissato per il 21 gennaio, quando la cittadina adriatica ospiterà i Fuochi di Sant'Antonio Abate, con la previsione dell'arrivo di migliaia di visitatori.