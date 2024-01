Auguri e nuovi provvedimenti, il sindaco di Giovinazzo fa il punto

Così il sindaco di Giovinazzo,ha voluto augurare un buon 2024 ai suoi amministrati. Un elenco degli ultimi provvedimenti amministrativi e lo sguardo rivolto a medio e lungo termine.Di seguito il testo della sua nota pubblicata anche attraverso i canali social.«Cari amici alcuni provvedimenti che abbiamo adottato a fine anno come buon viatico per il 2024In primis ci sono le scuole: abbiamo approvatoche già da diversi anni nella vicina Molfetta funziona benissimo, una felice intuizione che abbiamo voluto mutuare dal nostro Comune capofila di Ambito Sociale. Si tratta di intercettare al meglio il disagio dell'età scolastica aiutando i nostri istituti scolastici ad accompagnare meglio i nostri alunni nel percorso di formazione grazie a figure professionali - psicologi - che integrano il corpo docente.AbbiamoCon i fondi del 5x1000 provvederemo ad ulteriori attività per i bambini più piccoli a cura delle cooperative che gestiscono asili nido sul territorio grazie al progettoAbbiamo approvato l'avviso pubblico per l'ormai prossimaoltre la tradizione anche quest'anno ci sarà l'iniziativa legata alla Commedia di Dante,Sul fronte delle politiche giovanili abbiamo approvato il percorso che ci porterà alla costituzione del consiglio comunale dei giovani insieme agli esperti di "Labsus". Sarà una iniziativa del tutto nuova per il suo genere sulla quale le nostre aspettative sono alte.Nell'ultimo Consiglio comunale abbiamoL'anno prossimo sarà il primo anno in cui capiremo come investire al meglio queste risorse sul turismo.Per quel che attiene le manutenzioni abbiamo finito da poco di sistemare. Il 2024 sarà l'anno in cui approveremo il nuovo progetto per il mercato, una zona che necessita di riqualificazione.Abbiamo anche appaltato la manutenzione straordinaria dei cancelli non solo del mercato giornaliero ma anche del Piazzale Salvo D'Acquisto.Definita, inoltre, la manutenzione straordinaria delle facciate del PalaPalmiotto che almeno per la parte interna è ormai quasi terminatoAppaltate anche le Opere di manutenzione straordinaria per l'impianto di riscaldamento del centro famiglie e centro anziani presso il Parco Scianatico.Questi i provvedimenti più significativi di fine anno oltre le altre attività che vanno avanti come da programma e che ci porteranno in dote un 2024 sicuramente felice per la nostra città.Chiudo augurando a tutti una buona vigilia, lontano dai botti, dalle preoccupazioni ed incidenti che spesso comportano.Un caro saluto a tutti e ciascuno».Michele Sollecito