San Michele Arcangelo, rione Sant'Agostino in festa per il Gamberemo vinto

Sarà festa questa sera, 29 settembre, nellaed in tutto il rione, che celebrerà il successo neldello scorso 17 agosto, il Palio cittadino organizzato dalla Touring Juvenatium.È però anche il giorno delle celebrazioni in onore di, nella data della festa liturgica rivolta agli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.La celebrazioni volute dalla Confraternita a lui dedicata, sotto la guida spirituale di don Cesare Pisani, partiranno sin dal mattino.Si inizia con la prima messa alle 8.00, mentre alle 18.00 ci sarà in parrocchia la recita della corona angelica ed alle 19.00 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani, assistente spirituale della Confraternita di San Michele Arcangelo. Alla messa vespertina sarà presente una rappresentanza del corpo di Polizia Locale.Durante la celebrazione serale, saranno accolti anche i nuovi confratelli e le nuove consorelle. Al termine, vi sarà un momento spiritualmente pregnante, quale l'atto di affidamento a San Michele, a cui seguirà la benedizione solenne.Poi la parte popolare. In piazza Sant'Agostino, infatti, dopo l'intrattenimento pirico, alle 20.30 inizierà la grande festa per la vittoria del Palio dei Rioni dello scorso 17 agosto, un successo anelato che mancava da tanto tempo. E così tutti i parrocchiani ed i ragazzi del rione si ritroveranno per una serata all'insegna della musica, del cibo e dell'allegria.