Salvini nomina Mastro Commissario Autorità portuale Adriatico Meridionale

Il decreto arrivato in mattinata

Powered by

CHI È FRANCESCO MASTRO

Ora è ufficiale: il giovinazzeseè stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.Il decreto è arrivato questa mattina, 17 giugno, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo un lungo iter che aveva visto pareri favorevoli di diversi Enti, prima tra tutte la Regione Puglia. Gradimento bi-partisan della politica nazionale per un uomo che è stato a lungo vicino all'ex presidente Ugo Patroni Griffi. Una scelta ponderata, probabilmente la migliore possibile.Francesco Mastro, avvocato penalista di successo, nativo di Giovinazzo, docente di procedura penale dell'impresa alla LUM di Casamassima, è un uomo da sempre legato all'elemento mare, fattore affatto trascurabile in questa corsa a due.Tra gli altri suoi incarichi, il legale giovinazzese è docente universitario e titolare di cattedra di Diritto dei Trasporti e della Navigazione presso l'Universitas Mercatorum ed è direttore scientifico del master universitario di primo livello in "Gestione, amministrazione e logistica dei porti" della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro". Nel suo curriculum vitae legato strettamente all'incarico di presidente dell'Autorità Portuale, potrebbe giocare un ruolo decisivo anche l'essere docente del master di secondo livello "Port City School" dell'Ateneo barese. Ma soprattutto, Francesco Mastro è dal 2009 componente del Comitato di gestione della stessa Autorità.