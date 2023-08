Salgono le temperature a Giovinazzo. Ma sabato arriva la pioggia

Temperature sui 35° accompagnate da ventilazione sud-orientale sono previste su Giovinazzo nella giornata di giovedì 3 agosto. Ma venerdì andrà anche peggio con nuoviIl maltempo però sta per raggiungere la costa nord di Bari e Giovinazzo farà registrare pioggia nella nottata tra venerdì e sabato e nella serata del 5 agosto. Poi le massime, per via di una ventilazione nord-occidentale, si abbasseranno,rendendo più gradevole questo scorcio d'estate.Le alte temperature, tra i 34 ed i 36° dovrebbero tornare sulla cittadina adriatica nella settimana di Ferragosto, quella dedicata ai festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano.