Inizia il countdown verso lain programma l'11 e il 12 Agosto in Piazzale Salvo D'acquisto (ex Area Mercatale) a Giovinazzo. I Nipoti della Nonna, associazione che da anni ne cura l'organizzazione ha svelato in anteprima il cartellone di intrattenimento comico-musicale che, con il contributo della Camera di Commercio di Bari, ha preparato per il suo numeroso pubblico.«Lunedì 11 agosto - scrivono dall'organizzazione - ci terranno compagnia le irresistibili gag dicomico cabarettista pugliese, che dopo aver conquistato il web a suon di irresistibili gag, ora si lancia verso il grande pubblico; seguiranno le sonorità Ska, reggae and folk degli imperdibiliMartedì 12 - continua la nota - ad intrattenere il pubblico ci penseranno le coinvolgenti rivisitazioni dei Ceralacca Band e, a seguire... squillino le casse per DJ Fargetta: il celebre disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, sarà a Giovinazzo per farci sfrenare a suon di house and dance music».La direzione artistica della manifestazione dunque, nel solco degli ultimi anni, prosegue nel tentativo di offrire divertimento a tutto il suo variegato pubblico. Sono attese migliaia di persone da tutta la Puglia. E sarò, come sempre, festa all'insegna del buon cibo della tradizione made in Giovinazzo.