Renato Ciardo alla sagra del Panino della Nonna. Oggi i Collage

La grande comicità di uno dei più grandi performer pugliesi sul palco della. Il comico e musicista, ieri, ha fatto ridere e divertire migliaia di persone in un'ora e mezza di spensieratezza con un repertorio fatto di canzoni, chiacchiere, storie e personali esperienze della città di Bari.Il piazzale D'Acquisto di Giovinazzo, che ha ospitato - si replica anche questa sera, sempre dalle ore 19.00 - ladi un evento diventato negli anni un vero must dell'estate cittadina, ha avuto il momento più esilarante con l'arrivo del figlio del comicoche col tempo, tra un'imitazione dei nonni e una dei professori, si è avvicinato al mondo dello spettacolo, riscontrando successo. Tra i suoi brani cult si ricordano(2016) e(2019).E non è mancato, un progetto che punta con ironia ad esaltare il territorio. «Abbiamo centrato appieno il target della sagra perché il fronte del palco era stracolmo - hanno detto gli organizzatori -, peraltro con una mappa di accenti e dialetti che ogni anno s'arricchisce, oltre che di bus organizzati per raggiungerci». Sul palco anche i, in uno spettacolo che ha catapultato la gente nella magica atmosfera dei sixties: musica, abbigliamento, slang, tutto è stato vintage.Non solo musica, naturalmente. I protagonisti della due giorni rimangono loro, i panini, conditi con i companatici tipici della tradizione gastronomica pugliese. Da quelli con gli, laa quelli con la, oltre ai grandi classici con ie il, fino ai filoni, dei veri peccati di gola. Senza dimenticare quelli con la, seguiti a ruota da quelli con lae laVere e proprie leccornie per un exploit di vero piacere, «anche se - ha detto, dell'associazione che organizza l'evento, i- è difficile stimare il numero di panini venduti perché disponiamo di stime legate alle rimanenze: di sicuro possiamo dire che stimiamoin più rispetto alla prima serata dello scorso anno». I filoni, invece, «sono un caso da studiare: ogni anno cerchiamo il numero giusto per soddisfare le richieste».Una festa nella festa, senza dimenticare che l'incasso, proprio come ogni anno (raccolti dal 1999), sarà interamente devoluto in beneficenza o destinato alle opere per la collettività: «Sono due gli aspetti che, da quasi 30 anni, non perdiamo mai di vista - ha detto Stufano -: quello benefico e culinario». Tra le novità dell'edizione 2024, oltre ai vari dolci della nonna,oltre alla conferma della birra agricola, sempre alla spina.Oltre agli stand con i panini (l'ha permesso di gustare quelli senza glutine, nda), la prima serata è stata arricchita da numerosi stand locali e unper i più piccoli, oltre al, che ben si coniuga con la volontà di recupero della tradizione. Non sono mancate, infine, le isole ecologiche: l'evento ha vestito infatti i panni dellagrazie alla collaborazione offerta dagli operatori dellae dei volontari diCommenti entusiastici, infine, quelli raccolti nell', dove sono state esposte le t-shrt con le frasi popolari in vernacolo: «Mi sono molto divertita, ho ballato tutta la serata», ha detto una donna. E questa sera si replica con la splendida storia dei, che riuscirono a conquistare il pubblico al debutto a Sanremo.