Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band

La serata degli, ha portato sul palco del«Sono cose che accadono», hanno spiegato gli organizzatori su: l'evento, infatti, è stato cancellato «a causa di un'improvvisa indisposizione del proprio front man». Non ha tradito le attese, invece,Il piazzale D'Acquisto di Giovinazzo, che ha ospitato - si replica anche questa sera, sempre dalle ore 19.00 - ladi un evento diventato negli anni un vero must dell'estate cittadina, ha avuto il momento più esilarante con l'arrivo del giovane influencer di Bari. Cabarettista in duo prima e monologhista poi, è un personaggio noto su diversi social network, passando da, da, e che vanta un grande numero di followers, ovvero di fan.Tanti, tantissimi, quelli accorsi ad ascoltare il comico barese che sui social racconta in maniera enfatizzata le scene di vita quotidiana, i rapporti di coppia, i tanti imprevisti e i simpatici incontri con gli adolescenti di oggi. «Per noi non proprio una sorpresa - ha affermato-, ma vedere l'area così piena per Condotta ci ha ripagato della nostra scelta». Sul palco anche ie il loro repertorio che spazia dalla canzone napoletana classica al new swing.Non solo musica, naturalmente. I protagonisti della due giorni rimangono loro, i panini, conditi con i companatici tipici della tradizione gastronomica pugliese. Da quelli cona quelli con, oltre ai grandi classici con, fino ai filoni, veri peccati di gola. Quelli con la, sono stati i più venduti seguiti da quelli con lae con laVere e proprie leccornie per un exploit di vero piacere, «anche se - ha detto sempre Stufano, dell'associazione che organizza l'evento cult dell'estate giovinazzese, i- i numeri non sono stimabili con precisione, ma sono comunque paragonabili alla media delle prime giornate degli ultimi anni. Nonostante l'ulteriore aumento di 20% del prodotto - ha detto -,(a metà serata tutto esaurito) col solito successo della parmigiana».Una festa nella festa, senza dimenticare che l'incasso, proprio come ogni anno (raccolti dal 1999), sarà interamente devoluto in beneficenza o destinato alle opere per la collettività: «Sono due gli aspetti che, da quasi 30 anni, non perdiamo mai di vista - ha detto Stufano -: quello benefico e culinario». Tra le novità dell'edizione 2025, «quella di- ha proseguito - e aver puntato, una scelta apprezzata dal pubblico».Oltre agli stand con i panini (l'organizzazione ha permesso di gustare quelli senza glutine), la prima serata è stata arricchita da numerosi stand locali e unper i più piccoli, oltre alche ben si coniuga con il recupero della nostra tradizione. «Quest'anno - ha detto Stufano - abbiamo potenziato l'offerta d'intrattenimento per i bambini e a giudicare dall'affollamento in zona possiamo immaginare sia stato apprezzato pure dai genitori».Insomma, una prima serata da record, con un «pubblico importante in linea con le ultime edizioni», ha concluso Stufano. E questa sera si replica con lae il loro show mosaico di stili musicali da Top of the Pop a Festivalbar dagli anni '80 fino ad oggi e con, lo storico dj del