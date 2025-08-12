Lo spettacolo di Daniele Condotta
Lo spettacolo di Daniele Condotta
Attualità

Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band

Ieri lo spettacolo del comico barese davanti a migliaia di persone. I panini la "brascióle" quelli più richiesti dal pubblico

Giovinazzo - martedì 12 agosto 2025 9.36
La serata degli Skanderground, ha portato sul palco del Panino della Nonna i Pummarola Sound. «Sono cose che accadono», hanno spiegato gli organizzatori su Facebook: l'evento, infatti, è stato cancellato «a causa di un'improvvisa indisposizione del proprio front man». Non ha tradito le attese, invece, Daniele Condotta.

Il piazzale D'Acquisto di Giovinazzo, che ha ospitato - si replica anche questa sera, sempre dalle ore 19.00 - la 28esima edizione di un evento diventato negli anni un vero must dell'estate cittadina, ha avuto il momento più esilarante con l'arrivo del giovane influencer di Bari. Cabarettista in duo prima e monologhista poi, è un personaggio noto su diversi social network, passando da Facebook a Instagram, da Youtube a TikTok, e che vanta un grande numero di followers, ovvero di fan.

Tanti, tantissimi, quelli accorsi ad ascoltare il comico barese che sui social racconta in maniera enfatizzata le scene di vita quotidiana, i rapporti di coppia, i tanti imprevisti e i simpatici incontri con gli adolescenti di oggi. «Per noi non proprio una sorpresa - ha affermato Gianfranco Stufano -, ma vedere l'area così piena per Condotta ci ha ripagato della nostra scelta». Sul palco anche i Pummarola Sound e il loro repertorio che spazia dalla canzone napoletana classica al new swing.

Non solo musica, naturalmente. I protagonisti della due giorni rimangono loro, i panini, conditi con i companatici tipici della tradizione gastronomica pugliese. Da quelli con "scarciòff sòtt'òlie", "aléjsce e cimedrépe", "mortadèlle e prevelaune" a quelli con "pesticchje", oltre ai grandi classici con "pemedòrre sòtt'òlie" e "tònn e cappere", fino ai filoni "n' picc d tutt", veri peccati di gola. Quelli con la "brascióle", sono stati i più venduti seguiti da quelli con la "parmeggen" e con la "frettète".

Vere e proprie leccornie per un exploit di vero piacere, «anche se - ha detto sempre Stufano, dell'associazione che organizza l'evento cult dell'estate giovinazzese, i Nipoti della Nonna - i numeri non sono stimabili con precisione, ma sono comunque paragonabili alla media delle prime giornate degli ultimi anni. Nonostante l'ulteriore aumento di 20% del prodotto - ha detto -, la braciola s'è confermata la più richiesta (a metà serata tutto esaurito) col solito successo della parmigiana».

Una festa nella festa, senza dimenticare che l'incasso, proprio come ogni anno (oltre 134mila euro raccolti dal 1999), sarà interamente devoluto in beneficenza o destinato alle opere per la collettività: «Sono due gli aspetti che, da quasi 30 anni, non perdiamo mai di vista - ha detto Stufano -: quello benefico e culinario». Tra le novità dell'edizione 2025, «quella di avere del tutto eliminato il vetro - ha proseguito - e aver puntato sulla birra alla spina, una scelta apprezzata dal pubblico».

Oltre agli stand con i panini (l'organizzazione ha permesso di gustare quelli senza glutine), la prima serata è stata arricchita da numerosi stand locali e un parco giochi per i più piccoli, oltre al mercatino di antiquariato e artigianato che ben si coniuga con il recupero della nostra tradizione. «Quest'anno - ha detto Stufano - abbiamo potenziato l'offerta d'intrattenimento per i bambini e a giudicare dall'affollamento in zona possiamo immaginare sia stato apprezzato pure dai genitori».

Insomma, una prima serata da record, con un «pubblico importante in linea con le ultime edizioni», ha concluso Stufano. E questa sera si replica con la Ceralacca Band e il loro show mosaico di stili musicali da Top of the Pop a Festivalbar dagli anni '80 fino ad oggi e con Mario Get Far Fargetta, lo storico dj del Deejay Time.
  • Sagra del Panino della Nonna
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
12 agosto 2025 Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
12 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
Altri contenuti a tema
L'11 ed il 12 agosto a Giovinazzo c'è la Sagra del Panino della Nonna Eventi e cultura L'11 ed il 12 agosto a Giovinazzo c'è la Sagra del Panino della Nonna Fervono i preparativi per l'attesa rassegna gastronomica. E martedì arriva dj Fargetta
Sagra del Panino della Nonna 2025: ecco gli ospiti Sagra del Panino della Nonna 2025: ecco gli ospiti La rassegna si terrà l'11 ed il 12 agosto in piazzale Salvo D'Acquisto
Panino della Nonna, fiumi di visitatori: superate le 20mila presenze Panino della Nonna, fiumi di visitatori: superate le 20mila presenze «Il bilancio è positivo» per il presidente Stufano: «Siamo riusciti ancora una volta a portare a casa un risultato eccezionale»
Renato Ciardo alla sagra del Panino della Nonna. Oggi i Collage Cronaca Renato Ciardo alla sagra del Panino della Nonna. Oggi i Collage Ieri lo spettacolo musicale-cabaret del comico barese davanti a migliaia di persone. Fra le novità lo stand del vino alla spina
Sagra del Panino della Nonna, tutte le info utili Vita di città Sagra del Panino della Nonna, tutte le info utili Si parte questa sera con la rassegna culinaria più famosa del Nord Barese
Il 12 e 13 agosto a Giovinazzo la Sagra del Panino della Nonna 2024 Vita di città Il 12 e 13 agosto a Giovinazzo la Sagra del Panino della Nonna 2024 Tutto il programma. La 27ª edizione celebra i sapori della tradizione tra musica, divertimento e solidarietà
Sagra del Panino della Nonna, gli ospiti della 27ª edizione Eventi e cultura Sagra del Panino della Nonna, gli ospiti della 27ª edizione Non solo cibo della tradizione, ma anche tanto divertimento
1 I Nipoti della Nonna, Gianfranco Stufano confermato presidente Eventi e cultura I Nipoti della Nonna, Gianfranco Stufano confermato presidente Ci sono le date dell'edizione 2024 della Sagra del Panino
Caro lido, i pugliesi rispondono con il fai da te
12 agosto 2025 Caro lido, i pugliesi rispondono con il fai da te
INPS, al via domande per riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti
12 agosto 2025 INPS, al via domande per riduzione del 50% dei contributi per nuovi artigiani e commercianti
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO
11 agosto 2025 Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO
Candlelight sotto le stelle di San Lorenzo: il racconto e le FOTO
11 agosto 2025 Candlelight sotto le stelle di San Lorenzo: il racconto e le FOTO
Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto
11 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma dell'11 agosto
Piazza Vittorio Emanuele II gremita per il concerto di Irene Grandi - FOTO
10 agosto 2025 Piazza Vittorio Emanuele II gremita per il concerto di Irene Grandi - FOTO
1
Stasera a Giovinazzo c'è il candlelight dedicato a Morricone
10 agosto 2025 Stasera a Giovinazzo c'è il candlelight dedicato a Morricone
Stasera in Cala Porto l'omaggio alla gente di mare con le note di Michele Jamil Marzella
10 agosto 2025 Stasera in Cala Porto l'omaggio alla gente di mare con le note di Michele Jamil Marzella
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.