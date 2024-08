Il 12 e 13 agosto a Giovinazzo la Sagra del Panino della Nonna 2024

La manifestazione è diventata un appuntamento attesissimo della Estate pugliese con un sempre maggior consenso di critica e pubblico, locale e nazionale. L'obiettivo della manifestazione resta la valorizzazione e la conoscenza del territorio, delle sue eccellenze e tradizioni, con particolare riferimento all'ambito gastronomico. Attraverso la degustazione delle pietanze tipiche di Giovinazzo,diventa veicolo di conoscenza della Città, delle sue tradizioni culinarie e della sua storia. Grazie alla definitiva consacrazione nazionale, che la pone fra le più rinomate e apprezzate sagre d'Italia, e persino internazionale ottenuta a seguito della visita dei giornalisti della BBC, la Sagra del Panino della Nonna rappresenta un'occasione quasi unica sul territorio barese per degustare il "cugno", il super panino imbottito con gli ingredienti tipici che da intere generazioni imbandiscono le tavole locali.Non mancheranno come ogni anno i classicissimi:Insomma, un panino davvero per tutti i palati e per tutti i gusti, anche ovviamente in versione "gluten free", grazie alla preziosa consueta collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia sezione Puglia. L'appuntamento 2024 è per lunedì 12 e martedì 13 Agosto, come di consueto presso Piazzale Salvo D'Acquisto.Come ogni anno la manifestazione sarà allietata da spettacoli musicali di grande rilievo:In ultimo, ma non per ultimo, da sottolineare l'aspetto benefico della manifestazione, visto che l'utile delle due serate sarà devoluto, come in ogni edizione e sin dalla prima edizione, a sostegno di numerosi progetti benefici e onlus, per un totale che, nell'intera storia della manifestazione, ha ormai superatoun impegno e un risultato straordinario che rende orgoglioso ogni singolo volontario dell'Associazione I Nipoti della Nonna Odv