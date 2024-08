Panino della Nonna, fiumi di visitatori: superate le 20mila presenze

A tre anni dal trentennale la sagra del Panino della Nonna, la più longeva di Giovinazzo e diventata nel tempo scaltra e ambiziosa, ha fatto registrarevenduti, con decine di quintali di companatici e migliaia di litri di bevande. «Il bilancio è molto positivo», commentano gli organizzatori.In due giorni, l'evento organizzato nel piazzale D'Acquisto, alla 167, ha fatto registrare un eccezionale sold out, con i panini con laandati letteralmente a ruba, seguiti dai filonie quelli con la, la. «Da una prima stima - ha detto il presidente dell'associazione- contiamo di ribadire, se non migliorare, i numeri già straordinari dello scorso anno in termini di presenze e di panini venduti».E proprio per questo, «oltre al numerosissimo pubblico che ha preso parte a questa due giorni - continua -, mi preme ringraziare soprattuttoche hanno collaborato con entusiasmo alla buona riuscita della manifestazione».con alla base: «C'è tanta stanchezza - rimarca -, ma anche tanto orgoglio e tanto senso di infinita gratitudine per un'altra edizione portata a casa con grande successo».Ieri, sotto i riflettori della 27esima edizione, sul palco sono saliti i, i "re del lento", che hanno propiziato gli amori estivi di diverse generazioni. Con la loro musica hanno ottenuto notorietà e successo negli anni '70 ed '80, affermandosi con un pop melodico originale e coinvolgente. Con loro l', un ensemble di Massafra che ha fatto del coinvolgimento e dell'interazione col pubblico di Giovinazzo il proprio punto di forza offrendo uno spettacolo irresistibile.Una festa nella festa, diventata un must dell'estate giovinazzese, «nonostante ogni anno crescano le difficoltà organizzative - ha detto il presidente. Il bilancio, in ogni modo, è straordinariamente positivo: siamo riusciti a portare a casa un altro risultato eccezionale. E la eccezionalità non deriva soltanto dal successo della manifestazione estiva, ma dal fatto di riuscire, in controtendenza rispetto al momento storico che noi viviamo, a coinvolgere»., anche quest'anno. «Proprio a loro, prima che a chiunque altro - ha detto ancora Stufano -, va il mio personale grazie a nome di tutto il nostro direttivo, il loro entusiasmo ci fa ben sperare per il futuro della nostra associazione» che dal lontano 2008 ha sempre la stessa mission: la solidarietà e la promozione della cultura, della tradizione e del territorio. Non solo:Capitolo a parte, invece, quello della gestione della viabilità nell'area intorno al piazzale D'Acquisto, nel rione 167: «Eravamo molto preoccupati quest'anno per la questione relativa ai parcheggi e alla viabilità stradale - ha proseguito - e, invece, ci pare di capire che tutto sia filato liscio».registrate in due giorni, «mentre sul pane oramai ragioniamo a peso per cui i numeri dei consumi sono in realtà delle stime che valutiamo nell'ordine delle».Stufano, 27 anni dopo la prima volta (la sagra nacque nel 1996), continua a voler darci dentro per «perseguire due obiettivi:della gastronomia». Intanto, è già tempo di pensare all'anno prossimo con un evento divenuto negli anni un appuntamento fisso della tradizione.