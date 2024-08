Sagra del Panino della Nonna, tutte le info utili

Tutto pronto a Giovinazzo per la, ideata ed organizzata dall'associazione I Nipoti della Nonna guidata da Gianfranco Stufano. La manifestazione è inserita nel cartellone Eventi Giovinazzo 2024.Qui sotto vi forniamo un vademecum per godervi queste serate.Cancelli aperti nell'area mercatale - piazzale Salvo D'Acquisto dalle ore 19.00 e programma intenso per tutta la serata. Non mancheranno come ogni anno i panini classici, che hanno reso la rassegna celebre in tutta la regione: dai pomodori sott'olio, alle melanzane, dalla frittata ai carciofi, ai peperoni, senza dimenticare le acciughe, la mortadella, il provolone e chi più ne ha più ne metta; confermatissimi anche i due panini "cult", quello con la parmigiana e quello con la brasciola, oltre al filone "n picc d tutt", quello per chi vuole "osare".Insomma, un panino davvero per tutti i palati e per tutti i gusti, anche ovviamente in versionegrazie alla preziosa consueta collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia sezione Puglia.Come ogni anno la manifestazione sarà allietata da spettacoli musicali di grande rilievo: stasera, lunedì 12 agosto, tornano a Giovinazzo i Paipers, seguiti dalla irresistibile comicità di Renato Ciardo; domani sera, martedì 13 agosto, revival anni '70/80 con i Collage, prima di potersi scatenare con le sonorità dell'Orchestra Mancina. Non mancherà la consueta mostra mercato di antiquariato e artigianato e l'attraente parco giochi per bambini. L'incasso delle due serate sarà in buona parte devoluto ad azioni benefiche o a favore della comunità.Il Piano parcheggi varato per l'occasione dall'assessorato alla Polizia Locale guidato da Alfonso Arbore prevede di convogliare il traffico veicolare dall'uscita Cola Olidda della strada statale 16 bis. Le auto dovranno poi seguire le indicazioni per i tanti parcheggi a poche decine di metri dall'area mercatale. Come ci ha anticipato lo stesso presidente de I Nipoti della Nonna, Gianfranco Stufano, saranno disponibili diverse aree anche messe a disposizione da privati. Chi esce a Giovinazzo Sud, invece, potrà proseguire per il riaperto cavalcaferrovia di via Daconto sino a raggiungere la zona. L'auspicio è che la maggior parte dell'utenza comprenda che non è possibile avvicinarsi al perimetro dell'area mercatale ma bisogna parcheggiare a qualche decina di metri di distanza.I Nipoti della Nonna hanno inoltre messo a disposizione una mappa interattiva per raggiungere i parcheggi. Questo il link.