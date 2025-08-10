L'11 ed il 12 agosto a Giovinazzo c'è la Sagra del Panino della Nonna

Un gran consenso di critica e pubblico, locale e nazionale, ha reso la manifestazione un appuntamento attesissimo della estate pugliese; migliaia infatti sono i visitatori che dall'intera regione e da quelle limitrofe raggiungono Giovinazzo ogni agosto per trascorrere due serate spensierate e gustose. Attraverso la degustazione di companatici tipici della tradizione locale,diventa veicolo di conoscenza del territorio, delle sue tradizioni culinarie e della sua storia.Grazie alla definitiva consacrazione nazionale, che la pone fra le più rinomate e apprezzate sagre d'Italia, e persino internazionale ottenuta a seguito della visita dei giornalisti della BBC, larappresenta un'occasione quasi unica sul territorio barese per degustare il "cugno", il super panino imbottito con gli ingredienti tipici che da intere generazioni imbandiscono le tavole locali.Non mancheranno come ogni anno i classicissimi: dai pomodori sott'olio, alle melanzane, dalla frittata ai carciofi, ai peperoni, senza dimenticare le acciughe, le cime di rape, la mortadella, e chi più ne ha più ne metta; confermatissimi anche i due panini "cult", quello con la parmigiana e quello con la brasciola, oltre al filone "n picc d tutt", un vero "must taste" di ogni edizione. Insomma, un panino davvero per tutti i palati e per tutti i gusti, anche ovviamente in versione "gluten free". L'appuntamento 2025 è per lunedì 11 e martedì 12 agosto sempre presso il ben attrezzato Piazzale Salvo D'Acquisto.Come ogni anno la manifestazione sarà allietata da spettacoli d'intrattenimento di grande rilievo; lunedì 11 agosto spazio alle irresistibili gag di, comico cabarettista pugliese, che dopo aver conquistato il web a suon di irresistibili gag, ora si lancia verso il grande pubblico; seguiranno le sonorità Ska, reggae and folk degli imperdibiliMartedì 12 ad intrattenere il pubblico ci penseranno le coinvolgenti rivisitazioni dei Ceralacca Band e, a seguire... squillino le casse per: il celebre disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, sarà a Giovinazzo per far sfrenare tutti a suon di house and dance music. Non mancherà la consueta mostra mercato di antiquariato e artigianato, l'attraente parco giochi per bambini e diversi spettacoli di artisti di strada. In ultimo, ma non per ultimo, da sottolineare l'aspetto benefico della manifestazione, visto che l'utile delle due serate sarà devoluto, come sin dalla prima edizione, a sostegno di numerosi progetti benefici; un impegno e un risultato straordinario che rende orgoglioso ogni singolo volontario dell'Associazione I Nipoti della Nonna Odv organizzatrice dell'evento.