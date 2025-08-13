Panino della Nonna, oltre 20mila persone. Il bilancio di un evento magico

Percorrendo la litoranea per Giovinazzo, il palco e gli stand sono visibili sulla destra. Come un enorme fuoco d'artificio nel cielo buio della campagna che segnala la festa lontana. Poi, sempre più vicina nel piazzale D'Acquisto dove si è celebrata la, presa d'assalto da benAnche quest'anno, infatti, la manifestazione diventata un must dell'estate giovinazzese, fra panini, companatici e bibite, ha fatto registrare un nuovo sold out, con i panini con laandati letteralmente a ruba, seguiti da quelli con lae con. «Noi siamo davvero fieri di un evento che anche quest'anno ha superato abbondantemente le», ha detto il presidente dell'associazione«Fare bilanci per chi in un anno intero organizza un evento di questa portata rischia di diventare "autocelebrativo" - ha detto -. E se in quasi 30 anni questa sagra (nata nel 1996) è diventata un appuntamento di queste proporzioni è perché l'umiltà e la genuinità sono i nostri ingredienti principali: siamo orgogliosi dei numeri, ma anche dell'indotto sulla città». Numerose «le presenze da tutta la provincia, ma soprattutto tanti turisti dagli accenti più variopinti e letteralmente estasiati».Ieri, sotto i riflettori della 28esima edizione, sotto la direzione artistica di, sul palco sono saliti i, i quali hanno offerto uno spettacolo mosaico di stili andando a pescare tutti i più grandi successi da Top of the Pop a Festivalbar, dagli anni '80 fino ad oggi. Con loro anche il miticodj e produttore discografico: sotto i suoi beat,, una icona della musica dance italiana, ha regalato ai tanti spettatori uno spettacolo entusiasmante.Una festa nella festa, fra panini e musica, nonostante le difficoltà organizzative e le critiche dell'opinione pubblica. «Quelle non mancano mai - ha detto Stufano -. Tuttavia, da ogni singola critica, accuratamente annotata, ripartiamo per migliorarci o per provarci. Alcune critiche arrivano in maniera educata e costruttiva, altre, più spesso, vengono postate sul web in una maniera poco carina e rispettosa nei confronti dei numerosi di volontari che, ricordiamocelo, prestano un servizio».Oltre 150, anche quest'anno. «Proprio a loro, prima che a qualsiasi altro - ha proseguito Stufano -, va il mio personale grazie a nome di tutto il nostro direttivo» che ha sempre la stessa mission: la solidarietà e la promozione della cultura del territorio e della tradizione gastronomica pugliese. Non solo:, come in ogni edizione dal 1999,a sostegno di progetti benefici e onlus oppure destinato a varie opere per la collettività cittadina.Archiviata l'edizione 2025, è già tempo di pensare a quella della prossima estate, lache anticiperà quella dello storico, nel 2027. «Ci sarà una sagra il prossimo anno? Questo - ha rivelato Stufano - è sempre il primo dei quesiti che il direttivo si pone alla fine di ogni sagra. La portata dell'evento - ha spiegato - diventa ogni anno sempre più complessa da gestire e da conciliare con il lavoro, le famiglie e con gli impegni di tutti gli organizzatori».Tuttavia, in queste due serate, «la presenza di nuovi e più giovani volontari che, come ogni anno, si affacciano ci infonde quel coraggio e quella motivazione per non disperdere - ha concluso Stufano -come questo». Un vero insieme di beni che costituiscono l'identità e la tradizione di una comunità.