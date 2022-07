Sacro Cuore di Gesù: TUTTE LE FOTO della processione

34 foto Sacro Cuore di Gesù - processione 2022 Gianluca Battista

Centinaia i fedeli che hanno partecipato alla processione delnella serata di ieri, domenica 3 luglio.I portatori dell'associazione maschile delguidata da John Rutigliano, accompagnati dalle iscritte all'Apostolato della Preghiera, dall'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" e dalla Bassa Musica "L'Armonia Molfettese", hanno attraversato le principali vie del quartiere Sant'Agostino, dopo essersi mossi dall'omonima parrocchia sotto lo sguardo attento e la guida spirituale di don Massimiliano Fasciano e padre Pasquale Rago.Suggestivi i passaggi in via Venezia, via Trieste, via Cairoli e via Ten. Piscitelli, dove petali di fiori sono stati lanciati dai balconi addobbati a festa con coperte e luci a salutare il passaggio della sacra effigie. Poi i passaggi da via Carlo Rosa, via Colamaria, via Rucci, I traversa via Vittorio Veneto, via IV Novembre, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini e quindi in piazza Vittorio Emanuele II, dove erano migliaia i fedeli riunitisi. Infine il ritorno da via Gioia, via Sasso, via Marconi, prima del rientro a Sant'Agostino e del canto del Te Deum sul sagrato della chiesa.È stata nuovamente autentica festa di popolo, è stata nuovamente fede che si è mescolata al folklore. Ed è stato bellissimo ritrovarsi per le strade di Giovinazzo per una delle solennità più sentite in assoluto in città. A conclusione i coloratissimi fuochi pirotecnici.Sotto il nostro articolo, la galleria fotografica per raccontare una serata in cui spiritualità e tradizione si sono unite.