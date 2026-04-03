Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari

SABATO SANTO - 4 APRILE

Questa sera le parrocchie di Giovinazzo ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno l'apice dell'anno liturgico con laIl cuore del messaggio cristiano arriverà al cuore dei fedeli, a centinaia, che gremiranno le chiese della cittadina adriatica. La Luce di Cristo Risorto abbaglierà il mondo che potrà rinascere a nuova vita (e quest'anno l'auspicio è più che mai concreto).Di seguito vi comunichiamo gli orari delle Veglie all'interno delle parrocchie giovinazzesi e dai Frati Cappuccini e l'intero programma liturgico del Sabato Santo.Ore 21.00 - Veglia Pasquale.Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.Ore 21.30 - Veglia Pasquale.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.Ore 22.00 - Veglia Pasquale.Ore 9.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 22.00 - Veglia Pasquale.Ore 8.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.Ore 21.00 - Veglia Pasquale.