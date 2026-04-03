Religioni
Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari
La Notte Santa è il centro della liturgia cattolica
Giovinazzo - sabato 4 aprile 2026
Questa sera le parrocchie di Giovinazzo ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno l'apice dell'anno liturgico con la Veglia della Pasqua di Resurrezione. Il cuore del messaggio cristiano arriverà al cuore dei fedeli, a centinaia, che gremiranno le chiese della cittadina adriatica. La Luce di Cristo Risorto abbaglierà il mondo che potrà rinascere a nuova vita (e quest'anno l'auspicio è più che mai concreto).
Di seguito vi comunichiamo gli orari delle Veglie all'interno delle parrocchie giovinazzesi e dai Frati Cappuccini e l'intero programma liturgico del Sabato Santo.
SABATO SANTO - 4 APRILE
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.
Parrocchia San Domenico
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.
Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.
Parrocchia Sant'Agostino
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.
Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.
Ore 21.30 - Veglia Pasquale.
Parrocchia San Giuseppe
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.
Parrocchia Maria SS Immacolata
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.
Santuario SS Crocifisso
Ore 8.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.
Di seguito vi comunichiamo gli orari delle Veglie all'interno delle parrocchie giovinazzesi e dai Frati Cappuccini e l'intero programma liturgico del Sabato Santo.
SABATO SANTO - 4 APRILE
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.
Parrocchia San Domenico
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.
Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.
Parrocchia Sant'Agostino
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.
Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.
Ore 21.30 - Veglia Pasquale.
Parrocchia San Giuseppe
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.
Parrocchia Maria SS Immacolata
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.
Santuario SS Crocifisso
Ore 8.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.