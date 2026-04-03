Cattedrale Giovinazzo
Cattedrale Giovinazzo
Religioni

Veglie di Pasqua a Giovinazzo: tutti gli orari

La Notte Santa è il centro della liturgia cattolica

Giovinazzo - sabato 4 aprile 2026
Questa sera le parrocchie di Giovinazzo ed il Santuario del SS Crocifisso vivranno l'apice dell'anno liturgico con la Veglia della Pasqua di Resurrezione. Il cuore del messaggio cristiano arriverà al cuore dei fedeli, a centinaia, che gremiranno le chiese della cittadina adriatica. La Luce di Cristo Risorto abbaglierà il mondo che potrà rinascere a nuova vita (e quest'anno l'auspicio è più che mai concreto).
Di seguito vi comunichiamo gli orari delle Veglie all'interno delle parrocchie giovinazzesi e dai Frati Cappuccini e l'intero programma liturgico del Sabato Santo.

SABATO SANTO - 4 APRILE
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.

Parrocchia San Domenico
Ore 9.00 - Preghiera comunitaria dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 9.30-11.00 e 16.30-18 - Confessioni.
Ore 21.30 - Solenne Veglia pasquale nella Notte Santa.

Parrocchia Sant'Agostino
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 9.30-12.00 e 17-00 - 19.30 - Confessioni.
Ore 17.30 - Novena alla Divina Misericordia.
Ore 21.30 - Veglia Pasquale.

Parrocchia San Giuseppe
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.

Parrocchia Maria SS Immacolata
Ore 9.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 22.00 - Veglia Pasquale.

Santuario SS Crocifisso
Ore 8.00 - Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine.
Ore 21.00 - Veglia Pasquale.

  • Veglia Pasquale
  • Sabato Santo Giovinazzo
Pasquetta col sole su Giovinazzo
6 aprile 2026 Pasquetta col sole su Giovinazzo
Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
5 aprile 2026 Per una Pasqua di pace, ovunque: auguri dal Viva Network
Altri contenuti a tema
Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto" Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto" Musica e preghiera si fonderanno in un evento unico nel suo genere
Veglia Pasquale: tutti gli orari a Giovinazzo Veglia Pasquale: tutti gli orari a Giovinazzo Si celebra questa sera la resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
Veglia di Pasqua: tutti gli orari a Giovinazzo Veglia di Pasqua: tutti gli orari a Giovinazzo Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid
A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
5 aprile 2026 A Pasquetta l'apertura straordinaria della chiesetta del Padre Eterno
La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
5 aprile 2026 La Jovis Natio espugna Altamura e chiude quinta: adesso i play-off
Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
5 aprile 2026 Le sante messe a Giovinazzo nella domenica di Pasqua
Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
4 aprile 2026 Sollecito: «Raccolte segnalazioni truffe telefoniche ad anziani»
TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
4 aprile 2026 TUTTE LE FOTO della processione del Venerdì Santo a Giovinazzo
Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto "
4 aprile 2026 Sabato Santo, nella chiesa di San Giovanni Battista c'è il "Compianto su Cristo Morto"
Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
3 aprile 2026 Dolori ai piedi e problemi di appoggio: perché la collaborazione tra podologo e tecnico ortopedico può fare la differenza
Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
3 aprile 2026 Venerdì Santo, a Giovinazzo la processione dei Misteri: l'itinerario completo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.