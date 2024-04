Giovinazzo celebra Domenico Modugno

Evento organizzato da Angeli ETS in Sala San Felice a chiusura dell'Aprile musicale giovinazzese

Una serata per celebrare uno dei più amati artisti italiani – e pugliesi - di tutti i tempi:, nato a Polignano a mare nel 1928. Appuntamento stasera, lunedì 8 aprile (ore 20.30), nella sala comunale "San Felice" di Giovinazzo.il titolo della serata, una conferenza-concerto dedicata al grande "Mimmo" prodotta da "Angeli ETS" grazie al sostegno del Comune di Giovinazzo e del Teatro Pubblico Pugliese e già presentata a fine novembre nell'ambito del festival "Oltre Lirica Music Festival classic & contemporary".Introduzione storica di Valentino Losito, giornalista, interventi musicali a cura del tenore Gianni Leccese e del pianista Ekland Hasa, che ha curato anche le trascrizioni. Un viaggio nella vita di Domenico Modugno dagli inizi della sua carriera fino al successo mondiale, e a quel soprannome – "Mister Volare", appunto – decretato dalla fama internazionale derivata da quella canzone, ma non solo da quella.Ticket d'ingresso 7 euro, per info 328.4561760.