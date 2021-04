Concorso Polizia Locale Giovinazzo: da domani al via le prove orali

Si concluderà con le prove orali il Concorso indetto dal Comune di Giovinazzo per l'individuazione di tre nuovi Vigili Urbani (posizione economica C1).L'ultima fase si svolgerà nella mattinata di domani, 30 aprile, all'interno della Sala San Felice, sita nell'omonima piazzetta del centro storico giovinazzese. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prove, a cui sono stati ammessi, vi è l'assoluto bisogno di rispettare rigorose norme anti-contagio.I candidati, pertanto, svolgeranno le prove orali distanziati dalla commissione di almenoed in modo che venga garantita a ciascuno di essi un'area di almeno 4,25 metri quadri. Inevitabilmente non sarà consentito ad alcuno di non indossare la mascherina e le prove si svolgeranno in maniera scaglionata per evitare assembramenti in uno spazio che tuttavia sarà sempre arieggiato. All'ingresso in sala San Felice sarà misurata la temperatura corporea, che dovrà essere. Se si presenterà qualcuno con sintomi quali tosse, febbre sopra i 37.5°, perdita del gusto o dell'olfatto, non sarà ammesso alla prova. All'ingresso bisognerà utilizzare, secondo i protocolli sanitari, i dispenser per l'igienizzazione delle mani.Anche l'uscita dei candidati dalla Sala avverrà in maniera scaglionata, col divieto di assembramenti all'esterno in piazza San Felice.La commissione esaminatrice, presieduta dal dirigente comunalesarà composta da quattro membri esterni ed un segretario verbalizzante.