Riaprono al pubblico la Sala San Felice e la Vedetta sul Mediterraneo

Stamattina, 16 luglio, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la riapertura immediata di alcune strutture pubbliche chiuse in base ai decreti governativi dei mesi scorsi per contrastare la diffusione del Covid-19.Da oggi tornano fruibili al pubblico, sempre nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, la Sala San Felice, la Vedetta sul Mediterraneo (con tutte le attività di studio previste dall'accordo tra la Vedetta e il Comune), gli impianti sportivi di proprietà comunale situati all'aperto nelle aree di uso pubblico (es. il campo di basket in piazza don Tonino Bello) ad eccezione del campo sportivo 'De Pergola'.Per l'uso degli impianti sportivi all'apertoL'ordinanza prevede anche la riapertura dei