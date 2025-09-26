Eventi e cultura
"Ancient Love Letters", si chiude oggi una due giorni di studi a Giovinazzo
Seconda giornata in Sala San Felice
Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
Quest'oggi, venerdì 26 l'Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica DIRIUM), in collaborazione con le Università di Leeds (School of Languages, Cultures and Societies), di Cádiz (Departamento de Filología Clásica) e il Comune di Giovinazzo, concluderà nella cittadina adriatica il Convegno Internazionale "Ancient Love Letters #2. Development of a Genre from Classical Antiquity to Renaissance Humanism", seconda tappa di un progetto internazionale che coinvolge università europee e americane, già sostenuto dalla Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences (si allega locandina completa del programma).
La due giorni, che si terrà nella Sala San Felice a partire dalle ore 9.00, è finanziata dalla Fondazione svizzera Patrum Lumen Sustine, dall'Università di Bari e dal Comune di Giovinazzo e gode dei patrocini della Consulta Universitaria Nazionale del Greco (CUG) e dell'Associazione culturale "Per Cia Vangi Drago. Studium: Classici nel presente".
