"Ancient Love Letters", si chiude oggi una due giorni di studi a Giovinazzo

Quest'oggi, venerdì 26 l'Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica DIRIUM), in collaborazione con le Università di Leeds (School of Languages, Cultures and Societies), di Cádiz (Departamento de Filología Clásica) e il Comune di Giovinazzo, concluderà nella cittadina adriatica il Convegno Internazionale, seconda tappa di un progetto internazionale che coinvolge università europee e americane, già sostenuto dalla Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences (si allega locandina completa del programma).La due giorni, che si terrà nella Sala San Felice a partire dalle ore 9.00, è finanziata dallae gode dei patrocini della Consulta Universitaria Nazionale del Greco (CUG) e dell'Associazione culturale "Per Cia Vangi Drago. Studium: Classici nel presente".