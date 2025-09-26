Sala San Felice. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Sala San Felice. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

"Ancient Love Letters", si chiude oggi una due giorni di studi a Giovinazzo

Seconda giornata in Sala San Felice

Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
Quest'oggi, venerdì 26 l'Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica DIRIUM), in collaborazione con le Università di Leeds (School of Languages, Cultures and Societies), di Cádiz (Departamento de Filología Clásica) e il Comune di Giovinazzo, concluderà nella cittadina adriatica il Convegno Internazionale "Ancient Love Letters #2. Development of a Genre from Classical Antiquity to Renaissance Humanism", seconda tappa di un progetto internazionale che coinvolge università europee e americane, già sostenuto dalla Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences (si allega locandina completa del programma).

La due giorni, che si terrà nella Sala San Felice a partire dalle ore 9.00, è finanziata dalla Fondazione svizzera Patrum Lumen Sustine, dall'Università di Bari e dal Comune di Giovinazzo e gode dei patrocini della Consulta Universitaria Nazionale del Greco (CUG) e dell'Associazione culturale "Per Cia Vangi Drago. Studium: Classici nel presente".
  • Sala San Felice
  • Università degli Studi di Bari
Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web
25 settembre 2025 Rubano un'auto sul lungomare di Giovinazzo: il video fa il giro del web
Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
25 settembre 2025 Rifiuti bruciati: la rabbia dei residenti del rione Immacolata
Altri contenuti a tema
Prevenzione oncologica nelle donne, un incontro-dibattito in Sala San Felice Sanità Prevenzione oncologica nelle donne, un incontro-dibattito in Sala San Felice Appuntamento alle 17.00 di oggi, sabato 29 marzo
Giovinazzo celebra Domenico Modugno Musica Giovinazzo celebra Domenico Modugno Evento organizzato da Angeli ETS in Sala San Felice a chiusura dell'Aprile musicale giovinazzese
In Sala San Felice c'è "Poetry Books" In Sala San Felice c'è "Poetry Books" Tre presentazioni di altrettanti libri a partire dalle 18.30. Un'altra tappa di avvicinamento alla Notte Bianca della Poesia
Marino Pagano presenta a Giovinazzo il suo "Chiara da Montefalco" Marino Pagano presenta a Giovinazzo il suo "Chiara da Montefalco" L'autore e giornalista bitontino dialogherà con Mario Sicolo
"Da Kragujevac ad Auschwitz": Giovinazzo celebra oggi il "Giorno della Memoria" "Da Kragujevac ad Auschwitz": Giovinazzo celebra oggi il "Giorno della Memoria" Alle 18.30 in Sala San Felice
Didattica mista fino al 28 febbraio per gli studenti universitari di Giovinazzo Attualità Didattica mista fino al 28 febbraio per gli studenti universitari di Giovinazzo Le nuove regole deliberate dal Senato Accademico di Uniba
Concorso Polizia Locale Giovinazzo: da domani al via le prove orali Cronaca Concorso Polizia Locale Giovinazzo: da domani al via le prove orali Si terranno in Sala San Felice nel rispetto delle norme anti-Covid
Lezioni e sedute di laurea a distanza all'Università degli Studi di Bari Attualità Lezioni e sedute di laurea a distanza all'Università degli Studi di Bari Il provvedimento fino al prossimo 16 aprile
Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale ", lo shopping si fa a scatola chiusa
25 settembre 2025 Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale", lo shopping si fa a scatola chiusa
Festa Santi Medici, il programma a Giovinazzo
25 settembre 2025 Festa Santi Medici, il programma a Giovinazzo
Dal 26 settembre nelle sale del Bastione c'è la mostra di arte contemporanea
25 settembre 2025 Dal 26 settembre nelle sale del Bastione c'è la mostra di arte contemporanea
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari
24 settembre 2025 Code e rallentamenti: mercoledì nero sulla 16 bis tra Giovinazzo e Bari
XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
24 settembre 2025 XIV Mese dell'Alzheimer: doppio appuntamento alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
24 settembre 2025 Nel fine settimana Giovinazzo celebra le Giornate Europee del Patrimonio
Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
24 settembre 2025 Salvo Binetti Parrucchieri è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week PE 2026 insieme a Wella
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.