In Sala San Felice c'è "Poetry Books"

Continua la tappa di avvicinamento alla 14^ edizione dellacon un format davvero originale,che si svolgerà questa sera, sabato 10 febbraio, alle ore 18.30, all'interno della Sala San Felice.propone, quindi, la seconda edizione di questa iniziativa letteraria che prevede la presentazione di tre libri di poesia e quindi tre autori e tre relatori e tre lettori in una serata culturale che prevede anche un inserto musicale.Il poetadi Terlizzi presenterà il librocon l'intervento critico di Gianni Antonio Palumbo (Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia) e letture a cura di Tania Adesso.La poetessadi Lecce presenterà il testocon intervento critico di Vito Davoli (Vice Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia) e letture affidate al noto attore Alfredo Vasco.Sarà quindi la volta didi Bitritto che presenterà il librocon intervento critico di Francesco Minervini e letture a cura di Lucia Diomede.«Ho ideato questo format – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – perché alla Notte Bianca della Poesia non si presentano sillogi, mentre ogni anno escono in libreria diversi testi che meritano attenzione. Infatti già la prima edizione ha riscosso un considerevole successo di pubblico e di critica. Questa seconda esperienza sarà certamente più ricca di contenuti e di autorevoli presenze».Poetry Books si avvale del patrocinio non oneroso del