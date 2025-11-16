Sala Templari Molfetta
Rotary Club Molfetta-Giovinazzo, si chiude la mostra di beneficenza

Dalle 17.00 asta per raccolta fondi a sostegno di End Polio Now. Ci sono anche opere di artisti giovinazzesi

Giovinazzo - domenica 16 novembre 2025
Si chiuderà quest'oggi, domenica 16 novembre, la quarta edizione di Regalati un'Opera d'Arte, asta di beneficenza di opere d'autori contemporanei a sostegno dell'End Polio Now, promossa dal Rotary Club Molfetta, presieduto dal giovinazzese Michele Catalano.
Si tratta di un evento su scala mondiale sostenuto dal Rotary Internazionale al fine di debellare la poliomielite nei Paesi a rischio. L'iniziativa molfettese è stata ideata da Loredana Cacucciolo in collaborazione con Giuseppe Sciancalepore, Maria Bonaduce e Giovanni Morgese

Questo pomeriggio, all'interno della Sala dei Templari, si svolgerà l'asta proprio per dare un contributo alla causa di End Polio Now. Dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 sarà possibile partecipare all'acquisizione delle opere tramite offerta. Tra gli artisti che hanno donato una loro opera anche alcuni giovinazzesi.

GLI ARTISTI CHE HANNO DONATO UN'OPERA
Natale Addamiano - Maria Addamiano - Cosmo Damiano Allegretta - Gianni Alessandrini - Antonio Annese - Enzo Angiuoni - Barbara Barile - Maria Bonaduce - Damiano Bove - Lucia Buono - Loredana Cacucciolo - Raffaele Cappelluti - Francesco Ceglie - Rosalba Cifarelli - Vincenzo Corcelli - Andrea Cramarossa - Carmelo Cotroneo - Giuseppe D'Elia - Vito De Leo - Michele Di Leo - Stefania Fabrizi - Raffaele Ferrero - Davide Ferro - Emanuela Franchin - Nicola Giotti - Pasquale Guastamacchia - Beppe Labianca - Pasquale Leonetti - Oronzo Liuzzi - Piero Lo Presti - Ruggero Maggi - Lorenza Morandotti - Silvana Marra - Pietro Mastrota - Ugo Martiradonna - Alfredo Mazzotta - Fabrizio Molinario - Giovanni Morgese - Michele Livio Paloscia - Emanuele Pasculli - Stefano Pelle - Franco Policastro - Rita Ricci - Myriam Risola - Massimo Romani - Giuseppe Sciancalepore - Giovanni Sesia - Luigi Sergi - Antonio Sette - Grazia Simeone - Lucia Spagnuolo - Antonio Spanedda - Pietro Tempesta - Ernesto Treccani - Flavia Vassallucci - Tiziana Veneto - Frank Volpicella
