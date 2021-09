Torna in presenza il premio Rotary. Coinvolte le scuole di Giovinazzo

Torna in presenza, dopo l'emergenza Covid, il tradizionale, giunto alla XXXVI edizione. Si tratta della premiazione dei migliori alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore del territorio del Club:La manifestazione si terrà quest'oggi, alle ore 19.00, nell'auditorium dell'istituto. Interverrà, presidenteche parlerà sul tema:Ad introdurre la serata sarà il presidente del, che illustrerà le caratteristiche del premio che andrà al primo classificato: la partecipazione, a spese del, programma di formazione alla leadership rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori, a studenti universitari di tutte le facoltà e a giovani professionisti.L'iniziativa offre la possibilità a 40 ragazzi all'anno, tra 18 e 30 anni, di vivere un'esperienza altamente formativa in compagnia e di investire sulla propria crescita personale e sulle proprie qualità di leadership. Si tratta di una settimana di interventi "in aula" alternati a visite aziendali, per entrare nel cuore del lavoro e capirne gli ingranaggi pratici.