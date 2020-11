Roghi, a Monopoli i controlli si fanno con il drone. A Giovinazzo?

Social Video 1 minuto Incendi notturni: a Monopoli i controlli si fanno con il drone

La tecnologia in difesa dell'ambiente attraverso l'uso dei droni, utilizzati dallaper monitorare le campagne, mappare le aree a rischio e, grazie all'ausilio della, intervenire in tempo reale per spegnere le fiamme ove si verificano violazioni di norme tutelate dal codice ambientale.I droni possono essere usati per molte attività: nel caso dei roghi notturni, fenomeno che interessa anche, dove quasi ogni sera, i cittadini cominciano a sentire nell'aria un odore acre di plastica bruciata, possono essere utilizzati per migliorare la prevenzione del rischio, individuare il sito dal quale avvengono le emissioni tossiche e, durante l'evento, allertare i, che dovranno organizzare, al meglio e dove necessario, gli interventi di spegnimento.La tecnologia in dotazione è l', acronimo di, cioè un mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi, che consente agli agenti di intervenire in tempo reale: «Nel corso di questi giorni - si legge su un comunicato della- si è provveduto ad intensificare i controlli e a sanzionare i proprietari terrieri che hanno effettuatofuori dagli orari consentiti».Inoltre «grazie al sistema di vigilanza ambientale è stato possibile individuare dall'altoe sui quali sono in corso attività investigative». Insomma a Monopoli i droni sono utilizzati per controllare i roghi notturni (inizialmente episodi sporadici, si sono intensificati nel tempo) e il fenomeno dei fumi che avvolgono l'intero agro: l'alta tecnologia al servizio dell'ambiente e del territorio, molto spesso bistrattato dall'essere umano.I droni, dunque, sono un ottimo supporto scientifico ai controlli delle forze dell'ordine che a Bari, ad esempio, dopo un'attività di appostamento e di monitoraggio con l'uso dei droni, ha portato alla denuncia, in due distinte operazioni, di, senza dimenticare che possono effettuare, senza che l'operatore debba rischiare in prima persona, e possono essere equipaggiati diQuesta è la ricetta sperimentata con successo a poco meno di un'ora da noi. L'auspicio è non solo che il sistema venga attivato al più presto, ma soprattutto che questa attività sia di effettivo contrasto ad un fenomeno che satura di fumo acre e acido l'agro di Giovinazzo.