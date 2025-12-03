Territorio
Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo
Previste in nottata ed al mattino precipitazioni abbondanti
Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025
Nelle scorse ore la Protezione Civile della Puglia ha diramato un'allerta meteo arancione su tutta la Puglia centrale per le prossime 24 ore.
I fenomeni piovosi si faranno particolarmente intensi su Giovinazzo nella nottata tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre ed al primo mattino le precipitazioni saranno abbondanti, con la possibilità di formazione di ben 17mm al suolo. Un problema di non poca rilevanza nel pieno della stagione olearia.
I venti saranno di direzione variabile ed il mare sarà molto mosso. Le temperature massime non supereranno i 14°. Schiarite attese nel pomeriggio ed a sera. Minime della notte sugli 11°.
