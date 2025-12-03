Allerta meteo arancione per maltempo su Giovinazzo

Nelle scorse ore laha diramato un'allerta meteo arancione su tutta la Puglia centrale per le prossime 24 ore.I fenomeni piovosi si faranno particolarmente intensi su Giovinazzo nella nottata tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre ed al primo mattino le precipitazioni saranno abbondanti, con la possibilità di formazione di ben. Un problema di non poca rilevanza nel pieno della stagione olearia.I venti saranno di direzione variabile ed il mare sarà molto mosso. Le temperature massime non supereranno i 14°. Schiarite attese nel pomeriggio ed a sera. Minime della notte sugli 11°.