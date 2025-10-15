Maltempo su Giovinazzo. <span>Foto Palma Morva </span>
Maltempo su Giovinazzo. Foto Palma Morva
Territorio

Allerta meteo arancione su Giovinazzo per il 16 ottobre

Piogge attese per tutta la giornata, con intensificazione al pomeriggio

Giovinazzo - giovedì 16 ottobre 2025
La Protezione Civile della Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione (grado severo) sino alle ore 20.00 di oggi, 16 ottobre, per "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Su Giovinazzo sono attese piogge e maltempo sin dal mattino di giovedì 16 ottobre, con intensificazione dei fenomeni nella parte pomeridiana. Pioggia intensa e ventilazione da quadranti orientali. Serata con possibilità di ulteriori rovesci. Massime in discesa sui 18°, mare mosso ma con moto ondoso in aumento.
