Allerta meteo arancione su Giovinazzo per il 16 ottobre

Laha emanato un'allerta meteo arancione (grado severo) sino alle ore 20.00 di oggi, 16 ottobre, per "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".Su Giovinazzo sono attese piogge e maltempo sin dal mattino di giovedì 16 ottobre, conPioggia intensa e ventilazione da quadranti orientali. Serata con possibilità di ulteriori rovesci. Massime in discesa sui 18°, mare mosso ma con moto ondoso in aumento.