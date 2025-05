Riprende forma Terre di Giovinazzo

Lo aveva preannunciato nell'ultimo Consiglio comunaleRiprende forma l'azione politica di Terre di Giovinazzo, movimento di centrosinistra che vede in Marco Lacarra il suo referente a livello parlamentare e regionale.«Il nostro movimento politico - ha spiegato il capogruppo in Aula Pignatelli - si è sempre caratterizzato come movimento cittadino, ispirato ai e dai migliori ideali del civismo, soprattutto in un'epoca storica in cui la partecipazione democratica ed il senso di comunità sono spesso messi alla prova. Civismo, inteso come servizio alla città, dunque, avendo a cuore il bene comune, adottando comportamenti etici, rispettosi delle istituzioni con l'unico fine di migliorare in tutti gli ambiti e settori la nostra città, ponendosi all'ascolto dei cittadini, raccogliendo le sfide locali con un approccio diretto e trasparente, così anche da cercare di riavvicinare le persone alla politica ed alla vita amministrativa.Pertanto - ha sottolineato Noviello - il gruppo ha deciso in maniera unanime di adottare nuovamente il simbolo "Terre di Giovinazzo", per perseguire gli scopi per cui il movimento è nato e che vengono riassunti graficamente nello stesso simbolo, ovvero sostegno alla famiglia, al lavoro, alla nostra gente ed ai nostri inseparabili amici a quattro zampe.Terre di Giovinazzo inoltre - è la sottolineatura -guidata dal sindaco Michele Sollecito».Così la rinnovata forza politica si inserirà tra le forze di maggioranza e nel civismo moderato. Sabato 17 maggio la prima riunione del direttivo che vedrà inil suo segretario. Il suo vice, nonché tesoriere sarà Antonio Leone, ed altri componenti saranno Carla Piergiuliani, Savino Alberto Rucci, Raffaele Martino, Luca Lanzellotti. Nel direttivo ovviamente ci sarà il leader, l'assessorecon i consiglieri Angelo Sciancalepore e lo stesso Francesco Noviello.