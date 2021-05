Giunta e maggioranza su strappo Arbore: «Assuma le decisioni consequenziali»

Non è passato inosservato il comunicato con cui, gruppi che hanno come leader Alfonso Arbore, annunciavano il loro appoggio critico a questa maggioranza sino a fine consigliatura, per poi prendere strade differenti rispetto al gruppo che ha governato la città in questi 9 anni.A quella nota hanno voluto rispondere l'intera Giunta comunale ed i Consiglieri di maggioranza. E quello che leggerete è la posizione ufficiale.«La nota di Terre di Giovinazzo e Sud al Centro, compagini facenti capo all'attuale presidente del consiglio comunale, Alfonso Arbore, ci lascia basiti.Il desiderio di Alfonso Arbore, manifestato da tempo, di non correre con questa maggioranza per le prossime elezioni del 2022 è stato "spiegato" nel comunicato con motivazioniAlfonso Arbore ha appena approvato il bilancio di previsione dell'amministrazione Depalma senza aver suggerito alcuna proposta tuttavia i suoi partiti dopo nemmeno 6 ore si rivelano "essere critici" verso le scelte dell'Amministrazione.Prendiamo atto che il Presidente del Consiglio ha voluto strappare con la maggioranza. In virtù di questa scelta legittimaChiediamo semplicemente coerenza, al netto del sentimento umano diper questa scelta incomprensibile di distacco da un gruppo che lavora insieme da più di 9 anni e cheIl Sindaco, la Giunta e i Consiglieri di maggioranza.