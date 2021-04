Sud al Centro e Terre di Giovinazzo critiche con l'Amministrazione comunale

LA PRESA DI POSIZIONE

Era nell'aria da tempo ed oggi è ufficiale., due compagini che fanno capo ad Alfonso Arbore, attuale Presidente del Consiglio comunale, completeranno la legislatura in coerenza col patto di maggioranza del 2017, ma potrebbero abbandonare l'attuale schieramento governativo in vista delle elezioni del 2022.Con un comunicato il tutto viene reso ufficiale ad un anno dal voto amministrativo e per ragioni abbastanza chiare: non sono piaciuti i rimpasti, la scarsa attenzione al settore del commercio ed i continui contrasti che hanno caratterizzato il secondo mandato di Tommaso Depalma da Sindaco.E proprio l'amicizia tra quest'ultimo edconsiglia ai due gruppi, uniti da un unico indirizzo, di non mollare e di portare avanti una legislatura in tempi pandemici, al cui termine lo scenario politico giovinazzese potrebbe tuttavia mutare profondamente.I bene informati raccontano della ormai imminente creazione di un terzo polo centrista (notizia tutta da verificare), che non si rispecchierebbe nelle posizioni dell'attuale maggioranza, secondo molti spostata troppo a destra, e nemmeno nel blocco rappresentato dal progetto OfficinaGiovinazzo22.Alternativi ad entrambi, insomma, ma saldi nel concludere il mandato ricevuto dai cittadini e pronti a ragionare sul futuro della città.Sud al Centro e Terre di Giovinazzo scendono di fatto in campo e nelle prossime settimane andremo ad ascoltare la loro voce per capire tutto in maniera più dettagliata.Di seguito il comunicato ufficiale.Tenuto conto del ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio Comunale che ricopre il nostro referente Alfonso Arbore, il Direttivo del gruppo di Terre di Giovinazzo e Sud al Centro, con questo comunicato pubblico tiene a precisare quanto segue.Gli avvenimenti accaduti negli ultimi mesi che hanno condizionato l'attività amministrativa della coalizione di governo cittadino, si caratterizzano solo come contrasti personali che nulla hanno di politico e nulla hanno in comune con lo sviluppo economico, culturale e sociale della Città. Consapevole del ruolo svolto nella creazione e nella realizzazione della coalizione nata nel 2012 e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei cittadini, il movimento non può consentire agibilità politica a soggetti che tendono esclusivamente a distogliere volontà ed impegno dalle finalità e dagli obiettivi prioritari della coalizione.La posizione politica del grupporimane immutata e continuerà ad operare nell'esclusivo interesse della nostra amata Città fino al termine della legislatura. L'attuale situazione di grave difficoltà socio-sanitaria che sta attraversando l'intera nazione,. Chiediamo pertanto al nostro referente politicodi proseguire nel suo corretto ruolo istituzionale di garante sia della maggioranza che dell'opposizione e di completare con il consueto impegno e responsabilità il percorso amministrativo.Poco è stato fatto per il martoriato settore del commercio. Scarsa è stata l'attenzione dell'amministrazione verso i lavoratori del settore in perenne cassa integrazione mai ricevuta. In futuro bisogna avere orizzonti e interessi diversi dai soliti; è necessaria una azione amministrativa incisiva soprattutto verso quei settori e categorie che hanno sofferto la crisi. Con l'aiuto ed il sostegno di tutti i cittadini auspichiamo di inaugurare una diversa e proficua stagione per poter scrivere una nuova e grande stagione della storia di Giovinazzo.Questo gruppo auspica nel contempo una riflessione più profonda sulle scelte da compiere nei prossimi mesi.BISOGNA CAMBIARE PASSO, considerato anche, cheIl gruppo dial centro sono disposti a dialogare con chiunque voglia farlo per creare le basi di una seria coalizione che governi la nostra Giovinazzo nei prossimi anni; siamo presenti presso la sede del Movimento in Vico Spinelli 5, aperta ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 20!Sud al Centro e Terre di Giovinazzo