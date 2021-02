4 foto Nuove multe per abbandono di rifiuti

Ancora verbali e multeper abbandono indiscriminato di rifiuti a Giovinazzo. Nonostante le misure sempre più aspre messe in atto nei confronti dei trasgressori dal sindaco,, altri incivili sono stati pizzicati dalle telecamere disseminate in varie zone della città e nelle campagne.elevate negli ultimi giorni dagli agenti del, ai comandi del maggiore, grazie al sempre più sofisticato sistema di foto-trappole (quelle in uso più) per combattere l'abbandono dei rifiuti che ha permesso di risalire all'identità dei trasgressori. I verbali sono stati elevati per l'abbandono di rifiuti nell'agro, in particolare in località Pietre Rosse, e per l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini stradali.Ammonta ala multa per l'abbandono dei rifiuti in agro ed aquella relativa ai cestini urbani. Un'altra multa, sempre di, è stata elevata per la mancata pulizia nel posteggio del mercato settimanale. «Nonostante non sia facile, stiamo colpendo chi abbandona i rifiuti nella nostra città e nelle nostre campagne - dichiara il primo cittadino-. E ringrazio ancora una volta quei cittadini che continuano a segnalarci le zone più critiche».«Con l'amore che dimostrano nei confronti di Giovinazzo - conclude il sindaco in una nota stampa - ci aiuteranno cona beccare questi sciacalli inqualificabili che spero di impoverire finché non capiranno il male che fanno alla comunità e al bene comune».