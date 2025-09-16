Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»

si dice disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Puglia, quale esponente del centrodestra, alle prossime competizioni elettorali. Lo ha ribadito dal palco delladi Fratelli d'Italia che si è svolta ieri, domenica 14 settembre, in Largo Pappagallo a Terlizzi.Nonostante i suoi impegni a livello ministeriale, ricoprendo la veste di sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel Governo Meloni, è comunque pronto a scendere in campo, avendo a cuore la sua terra. La visione di Gemmato, comunque, non è individualista, ma punta all'unità di partito, elevando l'intero capitale umano di Fratelli d'Italia.«Abbiamo una classe dirigente in cui ciascuno può assurgere al ruolo di candidato della Regione Puglia. Durante la campagna elettorale sveglieremo i pugliesi dal torpore nel quale purtroppo sono caduti, così da far tornare il centrodestra al governo della nostra regione» ha puntualizzato Gemmato, rispondendo sul palco terlizzese alla domanda di Giovanni Longo.L'ambizione di Gemmato è alta, ma lascia spazio anche ai suoi colleghi meloniani: non si chiude, quindi, nella promozione della sua sola figura, ma sosterrebbe altri competitor della sua area politica, da lui considerati all'altezza della sfida. Ad ogni modo, a giorni dovrebbero sciogliersi le riserve, così da comunicare il nome ufficiale che concorrerà per il centrodestra pugliese.Quanto alla compagine opposta di centrosinistra, Gemmato evidenzia le prese di distanza tra coloro che un tempo erano alleati, oltre che per alcuni versi dallo stesso Partito Democratico. Da ultimo, il sopraggiunto sentimento di offesa che avverte Michele Emiliano, presidente uscente, sentitosi forse abbandonato da chi un tempo gli porgeva la guancia.