Il Sottosegretario Gemmato stasera a Giovinazzo

Il lungo percorso di radicamento su un territorio per anni sguarnito è stato avviato e prosegue di buona lena anche in queste settimane dopo il successo elettorale di settembre.Il circolo di Giovinazzo diospiterà questa sera, venerdì 11 novembre, a partire dalle ore 18.30, il Sottosegretario al Ministero della Salute, l'on. terlizzeseL'incontro si svolgerà in Sala San Felice, nel cuore del borgo antico e vedrà gli interventi ed i saluti di Michele Picaro, coordinatore metropolitano del partito e consigliere regionale, e dei dei senatori Filippo Melchiorre e Maria Nocco.Sul tavolo dei lavori i nuovi obiettivi dell'esecutivo nazionale e i riflessi dell'azione politica sul territorio del Barese. Un appuntamento per cementare il gruppo che sostiene questo nuovo progetto politico a Giovinazzo e che si sente rappresentato dalla destra sociale e di governo.