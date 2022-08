FdI, plurinominale Camera: a Giovinazzo ci sono Meloni e Gemmato

Blindato o quasi.torna in gara per le elezioni politiche e questa volta lo farà forte delle proiezioni che dannoin testa a tutti i sondaggi. Il deputato terlizzese sarà candidato nel collegio plurinominale 3, quello che comprende i comuni murgiani del Barese e la provincia di Taranto, come capolista, mentre nel plurinominale 2, per intenderci quello che comprende Bari e l'Area Metropolitana, compresa Terlizzi, sarà secondo, ma dietrol che vuol dire che sono ampissime le sue possibilità di tornare a Montecitorio.Nelle scorse ore è stato lui stesso, da coordinatore regionale del partito, a dichiararsi soddisfatto per le candidature espresse, frutto di confronto tra le varie aspirazioni. Per lui e Giorgia Meloni scenderanno in campo diverse componenti della politica locale, divisisi alle scorse elezioni amministrative. L'auspicio dell'anima di destra di Giovinazzo è di puntare a tornare a costituire una sezione vera sul territorio cittadino, che manca dai tempi di Alleanza Nazionale.